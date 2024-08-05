Выпускник-дизайнер нарисовал комикс для центра паллиативной помощи в Видном

В пресс-службе Ленинского городского округа сообщили, что на выставке можно увидеть направления различных дизайн-профессий. В частности, преподаватели социально-экономического института изготовили ночники, иллюстрированные книги, упаковки для товаров и игрушки.

«В этот раз мы старались сделать так, чтобы выставка была понятна каждому. Наша цель заключалась в том, чтобы каждый посетитель мог найти что-то, что привлекло бы его внимание и вызвало интерес», - рассказала куратор выставки Московского регионального социально-экономического института Ольга Пронина.

Особое внимание уделят социальному направлению. Один из выпускников вуза нарисовал на графическом планшете комикс с игровыми элементами для центра паллиативной помощи.

Выставка работ студентов и преподавателей кафедры дизайна Московского социально-экономического института откроется 8 августа. В этот же день пройдет мастер-класс, где гости научаться делать портретные наброски.

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