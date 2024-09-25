25 сентября 2024, 13:34

Выпускница лицея в Истре победила на всероссийской олимпиаде по астрономии

Читайте нас в: Google Новости

Татьяна Мигаль из Истры стала победительницей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Интеллектуальное соревнование проходило в «Сириусе» с 15 по 22 сентября.

В олимпиаде состязались более 100 школьников из 20 стран мира. Участникам необходимо было пройти четыре тура: теоретический, практический, наблюдательный и тестовый.

Всего сборная России привезла шесть золотых медалей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье в этом году - свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты , из них 115 тысяч - первоклассники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Школьники Астрономия
25 сентября 2024, 14:16
Лекции и мастер-классы для участников «Школы фермера» начались в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Уникальный образовательный проект «Школа фермера» вновь стартовал в Можайском округе. В течение двух с половиной месяцев участники будут слушать лекции, посещать экскурсии и мастер-классы, знакомиться с сельхозпроизводителями.

Исполняющий обязанности заместителя главы Можайского округа Денис Потылицын подчеркнул на открытии, что школа фермера станет хорошим стартом в развитии собственного бизнеса, а приобретенные в процессе обучения опыт и знакомства помогут в дальнейшей работе.

На конкурс для поступления в школу было подано 137 заявок, из них отобрали 40 студентов с самыми успешными проектами. Это не только местные фермеры, но и представители других муниципалитетов Подмосковья.

Целью программы, которая реализуется на базе Можайского техникума при поддержке регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия, является помощь фермерам. Как опытных, так и начинающих специалистов будут учить тонкостям ведения хозяйства, помогут актуализировать знания и освоить новые направления деятельности.

В 2024 году участники проекта будут обучаться по программам «Плодово-ягодное растениеводство» и «Переработка продукции животноводства».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Можайск Фермеры
25 сентября 2024, 13:56
Спортсмены из Можайского округа выступили на фестивале «Боксзабег»
Пресс-служба администрации Можайского округа
Читайте нас в: Google Новости
Масштабное событие подмосковной осени — спортивный фестиваль «Боксзабег» — прошел в Серпухове. В нем приняли участие профессиональные спортсмены и любители из Можайского городского округа.

Масштабное событие подмосковной осени - спортивный фестиваль «Боксзабег» - прошел в Серпухове. В нем приняли участие профессиональные спортсмены и любители из Можайского городского округа.

Воспитанники отделений Дворца спорта «Багратион» и молодые жители Можайска успешно финишировали в забеге на четыре километра среди юниоров.

Соревнования стартовали от площади Ленина, далее дистанция проходила около Высоцкого монастыря и завершилась на общественном пляже «Серпуховские Мальдивы» на Оке.

Для гостей фестиваля, кроме спортивной, приготовили и обширную развлекательную программу. Желающие смогли поучаствовать в различных мастер-классах, попробовать свои силы на скалодроме, поиграть в лазертаг и сдать нормы ГТО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Фестивали Можайск
25 сентября 2024, 13:47
Соматическое отделение больницы в Воскресенске открыли после ремонта
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В Воскресенской больнице открыли корпус соматического отделения после обновления. В нем установили современное оборудование, обустроили комфортные палаты и новую игровую комнату.

Отметим, что капремонт и покупка нового оборудования стали возможными благодаря поддержке правительства области и программе губернатора Андрея Воробьева. Следующим отремонтированным объектом станет терапевтический корпус.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В обновленном корпусе работают офтальмологическое, детское соматическое, пульмонологическое и ЛОР-отделения. Капитальный ремонт коснулся всех отделений.

Всего за шесть лет здесь восстановили и открыли восемь корпусов. В них закупили современное оборудование.

Поблагодарил главврача и отметил высокий результат совместной командной работы глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Сотрудников больницы он отметил почетными грамотами.

Масштабы капитального преобразования оценила и депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева.

«Это дает уверенность, что действительно у нас, в наших медицинских учреждениях работают высококвалифицированные кадры», - прокомментировала она.

Здравоохранение Больницы Воскресенск Ремонтные работы
25 сентября 2024, 13:35
Спасатели в Чехове провели тренировку по эвакуации пострадавших с высоты
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Отработку навыков действий в случае внештатной ситуации прошли сотрудники «ЧеховСпаса». По легенде, они провели эвакуацию пострадавшего парашютиста.

По сценарию спасателям предстояло провести поисково-спасательные работы - эвакуировать пострадавшего парашютиста с высоты. Специалисты делали это, используя страховочные средства.

Они отметили, что в таких ситуациях время процесса спасения зависит от высоты, на которой находится пострадавший. Также сотрудники продемонстрировали, как они будут оказывать медпомощь, если пострадавшего зажмет бетонной плитой.

Отметим, что такие тренировки для сотрудников «ЧеховСпаса» проходят каждую неделю. Спасатели отрабатывают навыки на случай различных чрезвычайных ситуаций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Чехов Эвакуации

Новости по теме