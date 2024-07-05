Выпуск резиновых и пластмассовых изделий в Подмосковье вырос на 35% за год
Развитие промышленного сектора активно продолжается в Подмосковье. Так, в январе–мае 2024 года производители нарастили выпуск изделий из резины и пластмассы почти на 36% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Заместитель председатель правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что выпуск резиновых изделий увеличился на 33,2%, а пластмассовых - на 37%.
«В натуральном выражении объем производства составил 109,5 миллиарда рублей, а рост показателя - 17,8%», - добавила Зиновьева.
Зиновьева также отметила увеличение производства химических веществ и продукции на 110,4%. Всего было отгружено товаров на сумму 139 миллиардов рублей. Производство красок, лаков и других материалов для покрытий увеличилось на 23,8%, а выпуск других химических продуктов - на 20,6%.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».