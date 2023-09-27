Выпуск макарон вырос на 60% в Подмосковье за 5 лет

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Как рассказала заместитель председателя правительства, глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, в прошлом году регион произвел на 115 тысяч тонн макаронной продукции больше, чем в 2018-м.

«В процентном соотношении рост производства за пятилетку составил около 60%. Столь существенного роста удалось добиться за счет инвестиционной активности», - сказала она.

Зиновьева добавила, что пищевая сфера остается привлекательной у инвесторов. В области импортозамещения уже было представлено около 30 инветпроектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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