Выплаты детям-инвалидам стали проактивными в Подмосковье

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева добавила, что выплату ввели по решению губернатора, а в этом году из критериев исключили доход семьи.

Теперь каждая семья, где есть ребенок с третьей степенью ограничения по самообслуживанию, получит материальную помощь автоматически, без заявлений и бумажной волокиты.

Если на ребенка уже назначена выплата, то информация отобразится в личном кабинете регионального портала госуслуг.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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