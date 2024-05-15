Выплаты детям-инвалидам стали проактивными в Подмосковье
Ежемесячную выплату в 18 тысяч рублей получают более 2,5 тысячи подмосковных детей-инвалидов, которые нуждаются в постоянном уходе. Для удобства семей услугу сделали проактивной.
Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева добавила, что выплату ввели по решению губернатора, а в этом году из критериев исключили доход семьи.
Теперь каждая семья, где есть ребенок с третьей степенью ограничения по самообслуживанию, получит материальную помощь автоматически, без заявлений и бумажной волокиты.
Если на ребенка уже назначена выплата, то информация отобразится в личном кабинете регионального портала госуслуг.
Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.
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