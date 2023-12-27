Выплату опекунам и приемным родителям увеличили в Подмосковье

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подвело итоги работы в 2023 году. Так, за девять месяцев инвестиции в основной капитал Подмосковья достигли почти триллиона рублей.

«Мы ожидаем, что общий объем инвестиций в основной капитал в Московской области по итогам 2023 года может составить почти 1,5 триллиона рублей. Эта динамика - живое свидетельство того, что компании, работающие у нас в регионе, активно развиваются, растет его экономика в целом», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Для развития и поддержки предпринимателей в регионе реализуют различные меры поддержки. Одна из них - промышленная ипотека. Инструмент уже представили на федеральном уровне.

По словам Зиновьевой, с начала года в Подмосковье заключили 59 договоров на общую сумму 8,7 миллиарда рублей. Сегодня на долю Московской области приходится 8,7% всех заключенных в России договоров по промышленной ипотеке.

«В Сбере созданы все условия для поддержки инвестиционных проектов. Объем портфеля Сбербанка на территории Московской области составляет 2,3 триллиона рублей. Сбер - главный провайдер господдержки предпринимательства», - заявил председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

На встрече также обсудили вопрос взаимодействия властей с представителями МСП. Число занятых в этом секторе уже превысило 1,9 миллиона человек. Именно поэтому сейчас перед Московской областью стоит задача повысить узнаваемость и популярность локальных брендов.

«В работе с МСП, впрочем, как и с крупным бизнесом, меры поддержки несомненно важны. Между тем, они не являются единственным фактором успеха. Сопровождение проектов вне зависимости от их масштаба - не менее важно», - подчеркнул президент Союза «Торгово-промышленная палата Московской области» Денис Французов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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