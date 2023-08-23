Выписка из домовой книги стала самой популярной онлайн-услугой в Подмосковье за неделю

В топ онлайн-услуг также вошли записи в кружки и секции, выплаты на приобретение одежды школьнику из многодетной семьи, выдача и замена социальных карт жителя Московской области и услуга записи в школы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что на региональном портале можно воспользоваться 298 услугами.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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