«Вылечить систему теплоснабжения». На тепломагистралях Климовска заменят трубы

«Учитывая, что котельная сейчас у нас в распоряжении, в эти теплые дни мы начнем пять основных, очень влияющих на давление и температуру, магистралей закрывать», - рассказал он.

Специалисты заменят трубы, уточнил губернатор. То есть части труб вырежут, на их место поставят новые.

Также губернатор заявил, что одним из этапов устранения аварии будет наведение порядка в подвалах. Сначала оттуда вывезут строительный мусор, затем приступят к ремонту. Будут работать слесари и электрики, сантехники.

Андрей Воробьев добавил, что жители также сообщали о неприятном запахе от проводов после подачи электроэнергии. Этот вопрос тоже решат, пообещал он.

Ранее Воробьев поручил разобраться с тарифообразованием в Климовске. Губернатор отметил, что в микрорайоне стоимость воды выше, чем в Подольске, поэтому жителям предложат специальные тарифы.