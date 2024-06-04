04 июня 2024, 18:58

Выездные встречи по вопросам регистрации недвижимости прошли в Подмосковье

пресс-служба го
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Начиная с марта, по инициативе Министерства имущественных отношений Московской области, проводятся традиционные встречи с дачниками и членами садоводческих товариществ. В этих мероприятиях участвуют представители ведомства, областного БТИ МОБТИ, Росреестра, налоговой службы и других профильных структур.

Согласно заявлению министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, с начала марта выездные встречи состоялись в почти 30 городских округах Подмосковья, охватив 898 тысяч дачников в 9,7 тысячах СНТ.

Планируется, что до осени будут охвачены все муниципальные образования. В рамках этих встреч обсуждаются различные вопросы, такие как изменения в земельном законодательстве, особенности регистрации недвижимости по программе «дачная амнистия», вопросы налогообложения недвижимости и перехода электросетевого хозяйства и газификации для СНТ.

В 2022 году была принята государственная программа «Национальная система пространственных данных», которая предусматривает обновление данных единого государственного реестра недвижимости. С 2023 по 2027 годы планируется провести проверку информации о недвижимости, удалить устаревшие данные и внести сведения о правах, не указанных в ЕГРН, но подтвержденных соответствующими документами.

Всего планируется установить правообладателей примерно 300 тысяч земельных участков и около 200 тысяч садовых домов и хозяйственных построек.

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Недвижимость
04 июня 2024, 18:56
Подмосковье и Ляонин провели конференцию о торгово-экономическом сотрудничестве
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Подмосковные экспортеры встретились с потенциальными партнерами из Ляонина и обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества. Участниками конференции стали семь компаний из Московской области.

Стороны подписали соглашение о развитии сотрудничества в части внешнеэкономической деятельности между регионами в январе. Договор заключили в рамках масштабного визита делегации подмосковного Мининвеста в Китай.

«Тогда же, в январе, в Ляонине прошел „Фестиваль-ярмарка „Сделано в России“, где свою продукцию представили более 130 предприятий, в том числе компании из Подмосковья», - прокомментировала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Председатель совета директоров АО «КИФА» Сунь Тяньшу отметил, что торговля между Россией и Китаем в последние несколько лет активно развивается. Так, в 2023 году товарооборот между странами достиг рекордных 240 миллиардов долларов.

По его словам, для долгосрочного сотрудничества потребуется всестороннее переосмысление и реформирование традиционной российско-китайской торговли.

«Цифровизация поможет сделать трансграничную торговлю умной, прозрачной, удобной и доступной абсолютно любому предпринимателю из России и Китая - и именно в этом мы видим точку дальнейшего роста товарооборота между двумя странами», - заключил спикер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Он напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на экономической конференции «ВТБ зовет».

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Инвестиции Торговля Китай
04 июня 2024, 18:37
Мособлдума провела конференцию по вопросам предоставления налоговых льгот
Пресс-служба Мособлдумы
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Комитет Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству провел конференцию для предпринимателей в Реутове. Участникам встречи рассказали о правилах предоставления налоговых льгот.

Представителям бизнеса рассказали о реализации в Подмосковье права на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. В апреле в Московской области приняли закон, позволяющий получить ИНВ при безвозмездной передаче имущества ряду колледжей.

«Как справиться с дефицитом кадров? Одно из самых простых решений - готовить кадры самим. И в Подмосковье есть потенциал - колледжи, которые обучают данным профессиям. Но одно дело подготовить, другое - их удержать. И предприятия готовы для этого передавать оборудование в колледжи», - отметил председатель комитета Тарас Ефимов.

На данный момент право на инвестиционный налоговый вычет при передаче имущества образовательным учреждениям действует в 27 регионах России. Так, налогоплательщики вправе уменьшить сумму налога, подлежащую зачислению в региональный бюджет, на величину, составляющую 10% суммы расходов.

«При этом, ограничения по размеру вычета из бюджета субъекта России установлены в размере 100% суммы расходов текущего периода», - пояснил начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Московской области Виталий Пыркин.

Представитель Мининвеста Московской области Никита Тронь подчеркнул, что новый вид инвестиционного налогового вычета поможет значительно обновить материально-техническую базу в колледжах региона, а также поспособствует появлению высококвалифицированных кадров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Он напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на экономической конференции «ВТБ зовет».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Налоги Мособлдума Экономика
04 июня 2024, 18:27
Детский сад открылся после капитального ремонта в Павлово-Посадском округе
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В Электрогорске в преддверии Дня защиты детей после капитального ремонта открыли детский сад «Колокольчик». Работы проходили в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов с депутатом Государственной думы Геннадием Паниным провели церемонию открытия детского сада в Электрогорске. Там завершился капитальный ремонт.

«Здание было построено в 1982 году и за это время капитально ни разу не ремонтировалось. Мы заменили все коммуникации, обновили фасад и входные группы. Провели отделку помещений, собрали мебель. В пищеблоке установили новое оборудование. Также на территории садика проведены работы по благоустройству: установлены тротуары и обустроены проезды, уложено резиновое покрытие на игровых площадках», - отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов.

Уже сегодня дети смогли вернуться в стены детского сада. Все благодаря ускоренным темпам работ. Капитальный ремонт в рамках той же Народной программы «Единой России» сейчас проходит и в детском саду «Незабудка».

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Детские сады Павловский посад
04 июня 2024, 18:18
Ленинский округ вновь присоединился к фестивалю «Город танцует в парках»
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Второй сезон фестиваля современного танца «Город танцует в парках» прошел в парке Ленинского городского округа. Мероприятие посетили порядка полутора тысяч жителей.

Фестиваль под руководством Егора Дружинина прошел в Ленинском городском округе. Он состоялся в рамках проекта губернатора Московской области «Лето в Подмосковье». За победу боролись 10 коллективов округа. Победу одержала команда под названием PDF.

«Мероприятие посетили порядка 1,5 тысяч наших жителей. Выступления 10 наших коллективов оценивали художественный руководитель, председатель жюри, заслуженный артист России Егор Дружинин, профессиональный танцор и хореограф Александр Могилев. Лучшей танцевальной командой нашего округа стал коллектив PDF. Поздравляю ребят с победой!», - прокомментировал глава округа Станислав Каторов.

На главной сцене также выступили творческие коллективы, театральные и танцевальные студии округа, а также артисты-участники телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.

Фестиваль продолжится до 16 июня. В сентябре в финале состоится гала-концерт.

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Фестивали Ленинский округ Парки

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