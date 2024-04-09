09 апреля 2024, 17:57

Выездные экскурсии для участников клуба «Активное долголетие» провели в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Участники клуба «Активное долголетие» в городском округе Химки посетили свыше 20 выездных экскурсий. В апреле пенсионеры отправятся на ВДНХ и Патриаршие пруды в Москве, а также в соседние города Подмосковья.

Лидер движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Гончар рассказала, что программа экскурсионных маршрутов очень насыщенная. Например, 10 и 11 апреля участники проекта «Активное долголетие» смогут отправиться на экскурсию по территории ВДНХ, в рамках которой узнают историю создания выставочного комплекса, побывают в павильонах «Россия» и «Азербайджан».

Проект «Активное долголетие» работает в Московской области с 2019 года. За все время существования клуба участники побывали на тысячах спортивных, творческих, образовательных и профессиональных мероприятиях.

Записаться на различные активности, мероприятия и экскурсионные поездки можно через приложение «Соцуслуги» или по телефону: 8-495-572-65-14.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Химки Экскурсии Активное долголетие
09 апреля 2024, 18:08
Главный педиатр Подмосковья Одинаева назвала порядок действий после укуса клеща
ники детства
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Клещи активизировались в Подмосковье и могут кусать как животных, так и людей, в том числе маленьких. Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, что делать, если насекомое присосалось к ребенку.

Врачи говорят, что сами по себе укусы клещей не опасны, но через слюну насекомого в организм могут проникать серьезные инфекционные и вирусные заболевания. Поэтому при прогулках на природе нужно защищать детей прилегающей к телу длинной одеждой, а по возвращении домой тщательно осматривать волосы, кожу (особенно головы), за ушами, вокруг шеи, в области бровей и ресниц, а также под мышками.

«Клещи обычно встречаются в траве и на кустарниках, а не на высоких деревьях. Необходимо также закрыть голову девочек косынкой, волосы собрать. Используйте репеллент от насекомых для защиты от укусов у детей старше двух лет. Всегда внимательно следуйте инструкциям на этикетке при нанесении репеллента», - добавила Нисо Одинаева.

Если клещ все же укусил, как можно быстрее извлеките его. Вероятность заражения минимальна, если снять насекомое менее, чем через 24 часа после присасывания. Не используйте масло или кремы. Захватите клеща максимально близко к коже пинцетом, ниткой или специальным устройством. Важно не сжимать живот насекомого, потому что это увеличивает риск заражения. Плавно тяните клеща наверх, но не вращайте. Укус обработайте антисептиком. Положите насекомое в стерильную баночку и отвезите в ближайшую лабораторию на исследование. Если клещ инфицирован, пострадавшему перезвонят и назначат лечение.

В Подмосковье эндемичными по клещевому энцефалиту являются Талдомский и Дмитровский округа. Список эндемичных зон приведен в памятке Роспотребнадзора.

Единственным способом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, отметила Нисо Одинаева. В России зарегистрированы вакцины «Клещ-Э-Вак», «ЭнцеВир», а также вакцина против клещевого энцефалита сухая.

Ребята, которые сейчас живут в волоколамском оздоровительном лагере имени 28 Героев-панфиловцев, побывали в Центре воспроизводства редких видов животных в поселке Сычево. Дети увидели тигров, лам, викуний, джейранов и других представителей фауны.

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Дети Болезни Насекомые
09 апреля 2024, 18:06
Миграционную обстановку в Ленинском округе назвали стабильной
Администрация Ленинского г.о.
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Миграционная обстановка в Ленинском городском округе Московской области остается стабильной. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сейчас около 30 тысяч иностранных граждан находятся на миграционном учете в муниципалитете, причем количество вновь прибывших немного сократилось по сравнению с предыдущим 2023 годом.

Заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому городскому округу Юрий Георгиев отметил, что сотрудники полиции активно выявляют нарушения миграционного законодательства путем проверки различных объектов, где могут находиться иностранные граждане. В случае выявления нарушений, составляются административные протоколы как на самих иностранцев, так и на юридические лица, допустившие нарушения.

«А в отношении собственников квартир, в которых числятся, но не проживают мигранты, возбуждаются уголовные дела о незаконной миграции», - указал Юрий Георгиев.

Юрий Георгиев добавил, что участковые уполномоченные полиции ежедневно проверяют адреса, по которым выявлены факты фиктивной постановки на миграционный учет, включая частный жилой сектор.

Работодатель, нанимающий иностранных граждан, обязан заключить с ними трудовой договор в течение трех рабочих дней и проинформировать территориальный орган по учету миграции. В случае нарушений в этой сфере, работодателю грозит штраф в размере от 400 тысяч до миллиона рублей за каждого нелегального мигранта.

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Мигранты Полиция Ленинский округ
09 апреля 2024, 17:57
Спортсмен с донорским сердцем из Видного покорил вершину горы Бештау
Администрация Ленинского г.о.
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Спортсмен с донорским сердцем Валентин Ткачев из Видного стал первым человеком в России, покорившим вершину горы Бештау. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Валентин Ткачев перенес операцию по пересадке донорского сердца год назад. После этого он принял участие в марафоне K-RUN, где пробежал 16 километров с общим подъемом 925 метров и достиг максимальной высоты 1373 метра.

Спортсмен отметил, что его первой покоренной вершиной стали Козьи скалы, а за ними Валентин Ткачев отправился на Большой Тау и Малый Тау, до которого пришлось долго бежать в гору, а после шел крутой спуск.

«Как я держался, я не знаю. Я просто бежал, а рядом никого, я был первым. Честно скажу, никогда не знаешь, на что способен, пока не попробуешь», - рассказал Валентин Ткачев.

В пресс-службе подчеркнули, что одной из главных целей для Валентина было поднятие флага Ленинского городского округа на вершине горы Бештау.

С момента операции Валентин участвовал в более чем 10 марафонах разного уровня. Он ежедневно занимается спортом, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. В ближайшем будущем его ждет очередной марафон, где флаг Ленинского округа, как обычно, будет его талисманом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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Спортсмены Видное Ленинский округ
09 апреля 2024, 17:57
Свыше 1,2 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю
Пресс-служба Минтранса МО
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Свыше 1,2 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю Работы провели в Клину, Лотошине, Шаховской и Волоколамске.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, ямы ликвидировали на региональных дорогах. Так, работы провели вблизи деревни Савино и в деревне Решоткино в Клину, на Волоколамском шоссе в Лотошине, на Волочановском шоссе в Шаховской, в деревне Ботово, на Чеченском шоссе и на улице Революционной в Волоколамске.

В ведомстве добавили, что в среднем в одном округе за неделю ремонтируют около 200 ям. Работы проводят во всех муниципалитетах, завершить активную фазу планируют до 1 мая.

«Завершить активную стадию данного вида работ планируется до 1 мая. После перехода на летнее содержание ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси», - отметили в министерстве.

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Дороги

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