Выездные бригады НИКИ осмотрели более 5 тысяч детей в Подмосковье с начала года

Как рассказала директор института Нисо Одинаева, я января бригады совершили почти 70 выездов в населенных пункты Подмосковья.

«В ходе таких выездов наши врачи осмотрели уже почти 5,3 тысячи маленьких пациентов, из которых 516 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики. Благодаря таким выездам, мы можем обнаружить заболевание у ребенка на ранней стадии и начать своевременное лечение», - сказала она.

В состав выездной бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог и другие специалисты. В мобильном комплексе работают УЗИ, аппарат ЭГК и диагностическая лаборатория.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы. Госпиталь достроят в Красногорске летом.

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