Выездные бригады НИКИ детства осмотрели свыше 4 тысяч пациентов с начала года

Как рассказала директор НИКИ Нисо Одинаева, с начала года мобильная бригада совершила 55 выездов. Из 4,5 тысячи обследованных детей 200 направили в многопрофильный стационар для углубленного обследования.

«Состав выездной бригады формируется исходя из потребности конкретного населенного пункта в определенных узкопрофильных специалистах. Благодаря таким выездам, специалисты могут обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии», - сказала она.

В состав выездной бригады входят невролог, аллерголог, пульмонолог, эндокринолог и другие специалисты. Передвижной комплекс оборудован клинико-диагностической лабораторией, аппаратами УЗИ и ЭКГ.

В прошлом году мобильные бригады врачей осмотрели более 12 тысяч детей, из которых 900 направили на более детальное обследование.

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