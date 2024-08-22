22 августа 2024, 22:51

Выездную встречу администрации с жителями Мытищ провели в школе № 3

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Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая и специалисты администрации организовали выездную встречу с жителями в школе № 3. Мероприятие посетили 44 человека, они подготовили боле 65 вопросов.

Традиционная встреча администрации с горожанами в формате «выездной администрации» прошла школе № 3 в Мытищах. Более 65 вопросов, которые задали местные жители, касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и землеустроительства. Часть из них решили на месте, остальные глава округа взяла под контроль.

Оставить отзыв о встрече, пожелание или вопрос можно в анкете ссылке. Дату и место следующего выездного мероприятия опубликуют на официальных ресурсах администрации Мытищ и в социальных сетях.

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Благоустройство ЖКХ Мытищи
22 августа 2024, 20:08
Систему освещения обновили на стадионе спорткомплекса «Заречье» в Подольске
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В спортивном комплексе «Заречье» в Подольске сделали новую систему освещения на стадионе. Теперь заниматься спортом здесь можно будет даже вечером.

На стадионе и беговой дорожке комплекса «Заречье» в Подольске установили автоматический шлагбаум и электронное табло, а также обновили освещение. Заниматься спортом можно теперь и в темное время суток.

Работы провели за счет средств муниципального бюджета.

Готовность учреждения к 1 сентября проверили заместитель главы округа Вадим Буров, директор комплекса, муниципальный депутат Александр Дудкин, а также представители комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска.

К октябрю здесь планируют обустроить волейбольную площадку с теннисными столами. Строительство начнут в сентябре в рамках инициативного бюджетирования.

Отметим, что подобная приемка уже прошла в спортивных школах «Пахра», «Подольск», «Цезарь», «Корсар-спорт», «Космос» и других.

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Спортсмены Подольск
22 августа 2024, 19:03
Модернизация теплосетей и подготовка к выборам. Главные темы встречи Воробьева с главой Власихи
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В этом году во Власихе капитально отремонтируют школу имени Попова, а также модернизируют три участка теплосетей и благоустроят территорию у КПП № 2. Об этом глава ЗАТО Герман Потапчук доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Глава Подмосковья напомнил, что в сентябре пройдут выборы в местный Совет депутатов. Он подчеркнул важность создания необходимых условий, чтобы у жителей была возможность проголосовать как на участках, так и дистанционно.

«Выборы - всегда очень ответственный период. Уверен, что все будет организовано хорошо, чтобы максимальное количество жителей дружной Власихи смогло проголосовать, выразить свое мнение», - прокомментировал Воробьев.

Губернатор также призвал достойно отвечать на все сегодняшние вызовы. По его словам, среди тем, которые особенно волнуют население - благоустройство общественных пространств, автобусное сообщение, а также капитальный ремонт теплосетей.

Воробьев также поблагодарил неравнодушных жителей ЗАТО, которые сейчас активно помогают участникам СВО и их семьям.

«Прекрасно, что у нас в каждом городе есть инициативные люди, которые объединяют вокруг себя других для решения актуальных проблем», - заключил губернатор.

Во Власихе активно поддерживают жителей Курской области. Так, только за неделю активисты собрали и отправили тонну гуманитарной помощи нуждающимся.

По словам Потапчука, одно из важнейших направлений работы - подготовка жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. До наступления холодов планируется отремонтировать участки тепловых сетей в Школьном микрорайоне, а также - от котельных № 1 и № 3. Помимо этого, в следующем году во Власихе реконструируют три и построят один ЦТП, а также возведут блочный тепловой пункт котельной № 2.

«Вторая по значимости задача - качественное водоснабжение. С 2021-го мы ввели в эксплуатацию 19 станций водоподготовки, обновили пять водозаборных узлов, оснастили их источниками бесперебойного питания», - отметил Потапчук.

В ЗАТО продолжается масштабная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов - обновляют фасады и кровлю, меняют лифты и газовое оборудование. За год во Власихе приведут в порядок 46 домов из 78.

Еще одно важное направление - капремонт школы имени Попова. В образовательный комплекс помимо школы входят три здания дошкольных групп, которые посещают свыше 1,6 тысячи учеников и 525 малышей.

«У нас 2 сентября пройдет торжественная линейка уже в обновленном комплексе. Готовим для ребят сюрпризы - установим возле СОШ уникальный развивающий игровой комплекс», - заключил глава Власихи.

Что касается дорог, то в ЗАТО привели в порядок около 85% от общего количества. Работа по формированию новых пространств, где могут пройти общегородские дороги, продолжается.

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Андрей Воробьев Власиха
22 августа 2024, 18:46
Депутаты из Воскресенска проверили качество благоустройства Лопатинского
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Депутаты «Единой России» городского округа Воскресенский вместе с депутатом Московской областной Думы Екатериной Лобышевой осмотрели микрорайон Лопатинский. Комиссия проинспектировала участки модернизации теплосетей.

Территорию микрорайона Лопатинский в Воскресенске, где обновляют сети теплоснабжения, проверили депутаты.

«Сегодня мы прошли по теплотрассе в микрорайоне Лопатинский, которая была отремонтирована. Осталось привести в порядок асфальтовое покрытие, которое было разрушено в связи с проведением ремонтных работ и установить бордюры. Уже скоро эти недочеты будут устранены», - отметила Екатерина Лобышева.

Напомним, что в микрорайоне Лопатинский реконструируют тепловые сети в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Московская область». Рабочие устанавливают и новую блочно-модульную котельную на улице Комсомольской. Комиссия проверила теплотрассу от котельной до школы № 20.

«Все трассы успешно переложены и уже начаты работы по благоустройству. Там, где были земляные работы, уже посеяна трава. Остается только привести в порядок асфальтовое покрытие», - сказал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Воскресенск Ремонтные работы
22 августа 2024, 18:16
Родительская комиссия проверила школу и детсад Воскресенска к учебному году
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Накануне Дня знаний активисты партии «Единая Россия» вместе с родителями осмотрели состояние школы № 13 и детского сада № 12 «Радуга» в городском округе Воскресенск. Комиссия проверила качество ремонта, оснащение и безопасность учебных заведений.

В раках ежегодной всероссийской акции «Родительская приемка» и партийного проекта «Новая школа» депутаты совместно с родителями оценили готовность школы № 13 и детского сада № 12 «Радуга» в Воскресенске к 1 сентября. Отдельное внимание при обходе учреждений образования уделили качеству ремонта: осмотрели новую крышу и ограждение. Комиссия нарушений не нашла.

«Также с родителями проверили соблюдение санитарно-гигиенических норм, пожарной и антитеррористической безопасности», - рассказал председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко.

Напомним, партийный проект «Новая школа» создан для развития и поддержки системы общего, дополнительного и профессионального образования.

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Дети Детские сады Воскресенск

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