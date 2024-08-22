Выездную встречу администрации с жителями Мытищ провели в школе № 3

В этом году во Власихе капитально отремонтируют школу имени Попова, а также модернизируют три участка теплосетей и благоустроят территорию у КПП № 2. Об этом глава ЗАТО Герман Потапчук доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Глава Подмосковья напомнил, что в сентябре пройдут выборы в местный Совет депутатов. Он подчеркнул важность создания необходимых условий, чтобы у жителей была возможность проголосовать как на участках, так и дистанционно.

«Выборы - всегда очень ответственный период. Уверен, что все будет организовано хорошо, чтобы максимальное количество жителей дружной Власихи смогло проголосовать, выразить свое мнение», - прокомментировал Воробьев.

Губернатор также призвал достойно отвечать на все сегодняшние вызовы. По его словам, среди тем, которые особенно волнуют население - благоустройство общественных пространств, автобусное сообщение, а также капитальный ремонт теплосетей.

Воробьев также поблагодарил неравнодушных жителей ЗАТО, которые сейчас активно помогают участникам СВО и их семьям.

«Прекрасно, что у нас в каждом городе есть инициативные люди, которые объединяют вокруг себя других для решения актуальных проблем», - заключил губернатор.

Во Власихе активно поддерживают жителей Курской области. Так, только за неделю активисты собрали и отправили тонну гуманитарной помощи нуждающимся.

По словам Потапчука, одно из важнейших направлений работы - подготовка жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. До наступления холодов планируется отремонтировать участки тепловых сетей в Школьном микрорайоне, а также - от котельных № 1 и № 3. Помимо этого, в следующем году во Власихе реконструируют три и построят один ЦТП, а также возведут блочный тепловой пункт котельной № 2.

«Вторая по значимости задача - качественное водоснабжение. С 2021-го мы ввели в эксплуатацию 19 станций водоподготовки, обновили пять водозаборных узлов, оснастили их источниками бесперебойного питания», - отметил Потапчук.

В ЗАТО продолжается масштабная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов - обновляют фасады и кровлю, меняют лифты и газовое оборудование. За год во Власихе приведут в порядок 46 домов из 78.

Еще одно важное направление - капремонт школы имени Попова. В образовательный комплекс помимо школы входят три здания дошкольных групп, которые посещают свыше 1,6 тысячи учеников и 525 малышей.

«У нас 2 сентября пройдет торжественная линейка уже в обновленном комплексе. Готовим для ребят сюрпризы - установим возле СОШ уникальный развивающий игровой комплекс», - заключил глава Власихи.

Что касается дорог, то в ЗАТО привели в порядок около 85% от общего количества. Работа по формированию новых пространств, где могут пройти общегородские дороги, продолжается.

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