29 сентября 2024, 23:17

Выездную проверку качества содержания дворов провели в Мытищах

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Заместители главы городского округа Мытищи, представители управляющих компаний, депутаты и председатели домов проинспектировали качество содержания дворовых территорий в муниципалитете. Следующий выезд состоится 3 октября.

На этой неделе комиссия осмотрела дворы у многоквартирных домов по улицам Астрахова, Академика Каргина, Летная, Комарова, Силикатная, на проспектах Новомытищинский и Олимпийский и других.

Кроме этого, на встрече обсудили такие вопросы, как ремонт детской игровой площадки, уборка листвы и спил сухих веток деревьев, уборка контейнерных площадок, приведение в порядок дворов после ремонта. Собравшиеся подняли также тему бесхозных автомобилей во дворах.

Анонсы следующих встреч можно найти на официальных страницах администрации округа.

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Благоустройство Мытищи
29 сентября 2024, 22:53
Аппарат для очищения крови появился в клиническом институте детства в Мытищах
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В отделении анестезиологии и реанимации клинического института детства в Мытищах установили аппарата для плазмафереза. Процедуру применяют при лечении более сотни заболеваний.

Аппарат для очищения крови появился в отделении анестезиологии и реанимации многопрофильного стационара Научно-исследовательского клинического института детства в Мытищах. Он необходим для комплексной терапии ревматологических, аллергических и иммунологических патологий, при невралгии, отравлениях, ожогах и других заболеваниях.

По словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации Научно-исследовательского клинического института детства Евгения Скачека, при плазмаферезе кровь пациента пропускается через специальный фильтр, где разделяется на элементы крови и плазму, которая содержит токсины, антитела или белки, подлежащие выведению.

«А затем форменные элементы крови мы возвращаем пациенту, а плазма с посторонними включениями - утилизируется», - добавил он.

Процедуру уже провели маленькой пациентке, которой поставили диагноз красная волчанка. Благодаря плазмаферезу девочке стало намного лучше.

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Здравоохранение Мытищи
29 сентября 2024, 22:17
Ремонт четырех детских площадок в Истре завершат к началу октября
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В Дедовске городского округа Истра обновляют четыре детские игровые площадки. Работы завершат к концу сентября.

В городском округе Истра продолжается обновление детских игровых зон. Так, в Дедовске строители ремонтируют четыре площадки. Там уже установили игровые элементы и теперь укладывают резиновое противоударное покрытие.

Детские площадки обновляют по Главной улице рядом с домами № 2 и № 7, на Ударной улице вблизи дома № 1, на Спортивной улице у дома № 6 и на улице Панфилова вблизи домов № 1, № 2 и № 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что особое внимание в таких работах необходимо уделять безопасности.

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Истра Ремонтные работы
29 сентября 2024, 21:35
Баскетбольный турнир памяти Александра Петренко прошел в Химках
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С 27 по 29 сентября проходил XIV Баскетбольный турнир памяти капитана клуба «Химки» Александра Петренко. Его организовали Баскетбольном центре «Химки».

Команды «Зенит-2», «Тамбов», «Университет-Югра» и «Химки» встретились на паркете в преддверии нового спортивного сезона. Матчи прошли три дня: с 27 по 29 сентября. Вход на баскетбольные соревнования для горожан был свободный.

Напомним, что турнир памяти Александра Петренко традиционно проводят в Химках с 2007 года. Тогда игры впервые организовали на годовщину смерти капитана команды. Баскетболист трагически погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года.

Баскетбольный турнир памяти Александра Петренко проводят в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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Химки Баскетбол
29 сентября 2024, 20:45
Администрация Балашихи встретилась с сотрудниками авиационной компании
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Выездная встреча специалистов администрации муниципалитета с сотрудниками авиационной компании «Рубин» состоялась в городском округе Балашиха. Более 20 работников предприятия задали на мероприятии волнующие их вопросы.

Специалисты балашихинской авиационной корпорации «Рубин» спросили представителей администрации округа о ремонте дорог и обновлении транспорта, о состоянии медицины и спорта, о проблемах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также о качестве образования.

«Это третья выездная администрация на предприятии. Наши встречи в таком формате имеют отклик: часть вопросов от сотрудников мы решаем на месте с представителями профильных ведомств, часть - забираем в работу. В течение месяца готовим решение», - отметила заместитель главы городского округа Балашиха Ирина Шведова.

Напомним, что такие встречи в формате «выездных администраций» по поручению главы Балашихи Сергея Юрова проводят его заместители на регулярной основе. Жители могут напрямую задать все интересующие вопросы специалистам администрации и сотрудникам управляющих компаний.

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Авиация Балашиха

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