25 мая 2024, 22:21

Выездную диспансеризацию проведут в парке Кривякино в Воскресенске

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С наступлением лета в парке Кривякино возобновилась выездная диспансеризация. Она позволяет жителям городского округа Воскресенск пройти обследование и выявить возможные заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Пройти выездную диспансеризацию в парке Кривякино можно в следующие даты: 08.06.2024; 22.06.2024; 13.07.2024; 27.07.2024; 10.08.2024; 24.08.2024; 07.09.2024.

Время проведения: с 10:00 до 14:00.

«Программа выездной диспансеризации пользуется популярностью у жителей, которые хотят совместить приятную прогулку по парку с заботой о своем здоровье», - отметил глава городского округа Алексей Малкин.

Для прохождения диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.

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Диспансеризация Воскресенск Парки
25 мая 2024, 21:54
Более 2 тысяч студентов прошли школу вожатых в Подмосковье
Министерство социального развития Московской области
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Юбилейный выездной интенсив для вожатых Подмосковья состоялся в детском лагере «Литвиново». Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Она подчеркнула, что в этом году для работы в детских лагерях подготовили более двух тысяч студентов.

«500 из них будут работать в лагерях региона», - добавила Болатаева.

Почетным гостем события стала космонавт Елена Серова, которая поделилась важными советами для будущих вожатых и вместе с ребятами посадила туи на аллеи.

По информации Министерства социального развития, на интенсиве для вожатых прошли мастер-классы по анализу различных ситуаций, возникающих в лагерях. Опытом поделились коллеги из всероссийских детских центров, таких как «Орленок», «Океан», «Алые паруса».

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Детские лагеря Студенты
25 мая 2024, 21:52
Новые контейнерные площадки установят в деревне Чемодурово в Воскресенске
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В Воскресенске в деревне Чемодурово устанавливают новые контейнерные площадки. Также в округе ведется работа по улучшению системы обращения с твердыми коммунальными отходами

В деревне Чемодурово началась подготовка территории для установки новых контейнерных площадок. Всего в округе планируется установить дополнительные баки и бункеры на 25 уже существующих площадках. Это позволит увеличить емкость для накопления мусора в связи с ростом объемов утилизации.

Параллельно с установкой новых площадок ведется разъяснительная работа с садоводами по заключению договоров на вывоз мусора. Согласно новым правилам, действующим в Московской области с 1 мая, вывоз отходов из садовых некоммерческих товариществ (СНТ) производится региональным оператором по утвержденному графику Ранее решение о вывозе мусора из содовых товариществ принималось самими дачниками. Теперь с каждым садовым товариществом заключается дополнительное соглашение, в котором прописывается график вывоза, согласованный с жителями, и тариф на эту услугу.

Благодаря этим мерам в городском округе Воскресенск будет создана более эффективная и удобная система обращения с твердыми коммунальными отходами, которая позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие и чистоту в населенных пунктах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Воскресенск Мусор
25 мая 2024, 21:51
Тепловые сети модернизируют к концу июня в Воскресенске
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В городском округе Воскресенск 16 мая завершился отопительный сезон. «Газпромтеплоэнерго МО» приступило к модернизации тепловых сетей в городе Белоозёрский по улице Юбилейной в рамках концессионного соглашения.

На сегодняшний день выполнено более 50% работ.

«После окончания отопительного периода мы начали работы по модернизации тепловых сетей в Белоозёрском в рамках инвестиционной программы. Подрядчик заменит участок теплосети протяжённостью 389 метров по улице Юбилейной», - сообщил исполняющий обязанности главного инженера воскресенского филиала «Газпромтеплоэнерго МО» Александр Игнатов.

Участок будет введён в эксплуатацию в конце июня, что позволит предотвратить аварийные ситуации в следующем отопительном сезоне. В работах задействованы восемь человек и две единицы техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа Воскресенск
25 мая 2024, 21:38
Парки и скверы Воскресенска проверили на готовность к летнему сезону
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В рамках партийного проекта «Городская среда» прошла проверка готовности скверов и парков округа к летнему сезону. Объекты, вошедшие в Народную программу «Единой России», ранее были благоустроены с учетом пожеланий жителей.

«При проверке особое внимание уделялось состоянию территории, инфраструктуры и детского игрового оборудования. Все места притяжения округа находятся в нормативном состоянии. Выявленные незначительные недочеты были устранены в кратчайшие сроки», - сообщил Андрей Баранов, участник предварительного голосования «Единой России».

Сквер на улице Быковского, открывшийся осенью 2023 года, отличается мемориальной и прогулочной зонами. В мемориальной зоне отремонтирован памятник и обеспечен удобный к нему доступ. В прогулочной части уложены новые пешеходные дорожки, а также восстановлен посевной газон.

В «Вишневом саду», открытом годом ранее, выполнена замена покрытия дорожек и площадок. Обустроены зоны для отдыха, игр и занятий спортом. Для безопасности установлены освещение и видеонаблюдение.

В сентябре 2022 открылся сквер «Березовая роща» площадью 5,2 га в городе Белоозерский. Работы по благоустройству проводились с учетом сохранения естественного озеленения. Отремонтировано покрытие дорожек, обустроены сцена, детская площадка, зоны отдыха и выгула домашних животных.

Проект «Городская среда» «Единой России» направлен на улучшение городской среды, развитие общественных пространств и привлечение жителей к принятию решений в вопросах благоустройства территории.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Благоустройство Воскресенск Парки

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