Выездную диспансеризацию проведут в парке Кривякино в Воскресенске
С наступлением лета в парке Кривякино возобновилась выездная диспансеризация. Она позволяет жителям городского округа Воскресенск пройти обследование и выявить возможные заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.
Пройти выездную диспансеризацию в парке Кривякино можно в следующие даты: 08.06.2024; 22.06.2024; 13.07.2024; 27.07.2024; 10.08.2024; 24.08.2024; 07.09.2024.
Время проведения: с 10:00 до 14:00.
«Программа выездной диспансеризации пользуется популярностью у жителей, которые хотят совместить приятную прогулку по парку с заботой о своем здоровье», - отметил глава городского округа Алексей Малкин.
Для прохождения диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.
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