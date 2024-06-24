24 июня 2024, 22:40

Выездной прием по трудоустройству участников СВО провели в Подмосковье

пресс-служба Центра занятости населения Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина и специалисты центра занятости Подмосковья провели выездной прием участников СВО по вопросам трудоустройства. Встреча прошла в Центральном военно-клиническом санатории «Архангельское».

По ее словам, это мероприятие является пилотным, и по его итогам появится возможность распространить подобную практику по всей стране. А помогут «Единой России» организовать выездные приемы Министерство труда и центры занятости населения.

«Ребята, получившие ранения, могут находиться в санаториях, реабилитационных центрах по несколько месяцев. Наряду с консультациями профильных ведомств, где до военнослужащих доносится вся исчерпывающая информация о действующих на сегодняшний день мерах господдержки, крайне важно предоставить им возможность профессиональной адаптации и при желании переподготовки», - рассказала Стенякина.

Заместитель директора центра занятости Подмосковья Александр Пуюл в свою очередь отметил, что специалисты объяснили военнослужащим, как зарегистрироваться на портале «Работа в России», подать заявление на профориентацию или переобучение.

«У нас подготовлено много программ переобучения для участников СВО, и мы их предлагаем исходя из индивидуальных потребностей каждого гражданина. В 2024 году к нам обратилось 14 участников СВО, 10 из них уже трудоустроены. Также мы предлагаем услуги по открытию собственного дела», - заключил Пуюл.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Военные Депутаты «Единая Россия»
24 июня 2024, 23:49
Кровли 8 жилых домов отремонтируют в Лобне до конца года
Министерство ЖКХ МО
Читайте нас в: Google Новости
В рамках программы капитального ремонта до конца 2024 года в Лобне отремонтируют восемь кровель жилых домов. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

«С самого начала реализации региональной программы капремонта уже отремонтировано более 9,7 тысячи крыш многоквартирных домов», - рассказал министр ЖКХ Подмосковья сообщил Антон Велиховский.

Проконтролируют ход работ эксперты специализированной организации ГБУ МО «Управление технического надзора капремонта».

По словам генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерия Николова, все кровельные работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности.

«В непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначаются границы опасных зон, исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходят инструктаж с заполнением журналов работ и техники безопасности», - пояснил Николов.

В ведомстве напомнили, что после завершения капитального ремонта на все выполненные работы действует гарантийный срок, который составляет пять лет. Если в течение этого периода выявлены дефекты - необходимо задокументировать недостатки и обратиться к подрядной организации или в Фонд для их устранения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Лобня Работа
24 июня 2024, 23:35
Центральный парк в Пушкино вошел в топ-3 по посещаемости на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Центральный парк в Пушкино вошел в тройку лидеров по посещаемости на прошлой неделе. Там отдохнули почти 34 тысячи гостей и жителей Подмосковья.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, парк занял второе место в рейтинге любимых мест отдыха.

Центральный парк - один из самых красивых парков Пушкино. Здесь каждый найдет себе развлечение по душе, ведь в нем расположена оборудованная прогулочная зона, детская игровая площадка и спортивно-оздоровительные комплексы, включая скейтпарк, баскетбольную и спортивную площадки, шахматные и теннисные столы с амфитеатром и трибунами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Пушкино Парки
24 июня 2024, 23:03
Спектакль «Судьба человека. Первая весна» показали в Рузе в рамках патриотической акции
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Патриотическая акция «Судьба человека» прошла музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в Рузе. В рамках мероприятия участники и победители конкурса сочинений и видео «Любовью жив Герой!» встретились с бойцами СВО и их семьями, а также увидели спектакль по мотивам произведения Михаила Шолохова.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, всего в Подмосковье прошло более 370 мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби, многие из которых организовали представители молодежных организаций.

«Это и традиционная „Свеча памяти“, и „Огненные картины войны“, и разные спектакли, реконструкции, мастер-классы для детей. В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, поэтому особенно важно чтить историю и сохранить память о наших героях», - рассказала Швелидзе.

Участники патриотической акции увидели спектакль «Судьба человека. Первая весна» по мотивам знаменитого рассказа Михаила Шолохова. В основу постановки легли реальные истории жителей Подмосковья, новых территорий, участников СВО и Великой Отечественной войны.

Патриотическая акция «Судьба человека» является частью большого одноименного проекта, который проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Общественной палаты Московской области, администрации городского округа Красногорск и фонда адресной помощи «СК Развитие».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Музеи Спектакль Руза
24 июня 2024, 21:51
Подмосковные парки Кривякино и «Фабричный» вошли в топ-10 по посещаемости на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске и «Фабричный» в Истре вошли в десятку лидеров по посещаемости на прошлой неделе. Такую статистику приводит Министерство благоустройства Московской области.

Как пояснили в ведомстве, «Фабричный» - один из самых красивых парков городского округа Истра с 17 по 23 июня посетили 32 тысячи человек. Он занял шестое место в рейтинге любимых мест жителей и гостей Подмосковья.

Расположенный в усадьбе Кривякино парк посетили 18 тысяч человек на прошлой неделе. Он замкнул десятку лидеров по посещаемости. И это неудивительно, ведь после недавних масштабных работ по благоустройству Кривякино сочетает в себе историческую аутентичность и отвечает всем самым современным требованиям к местам семейного отдыха.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки

Новости по теме