Выездной прием по трудоустройству участников СВО провели в Подмосковье

По ее словам, это мероприятие является пилотным, и по его итогам появится возможность распространить подобную практику по всей стране. А помогут «Единой России» организовать выездные приемы Министерство труда и центры занятости населения.

«Ребята, получившие ранения, могут находиться в санаториях, реабилитационных центрах по несколько месяцев. Наряду с консультациями профильных ведомств, где до военнослужащих доносится вся исчерпывающая информация о действующих на сегодняшний день мерах господдержки, крайне важно предоставить им возможность профессиональной адаптации и при желании переподготовки», - рассказала Стенякина.

Заместитель директора центра занятости Подмосковья Александр Пуюл в свою очередь отметил, что специалисты объяснили военнослужащим, как зарегистрироваться на портале «Работа в России», подать заявление на профориентацию или переобучение.

«У нас подготовлено много программ переобучения для участников СВО, и мы их предлагаем исходя из индивидуальных потребностей каждого гражданина. В 2024 году к нам обратилось 14 участников СВО, 10 из них уже трудоустроены. Также мы предлагаем услуги по открытию собственного дела», - заключил Пуюл.

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