Выездной прием администрации пройдет в Новых Химках 19 февраля

Жителю Дзержинского городского округа Люберцы Григорию Александровичу Турчанову вручили медаль к 80-летию Победы. Он прошел Великую Отечественную войну и участвовал в сражениях в Японии.

Григорий Александрович родился 28 августа 1927 года, а в армию его призвали в августе 1944 года.

«В августе 1944 года мне исполнилось 17 лет, и в октябре меня призвали в армию. На западе война подходила к концу, и нас, сибиряков, отправили на восток. До августа - учебка, а в 1945 году в ночь с 8 на 9 августа мы перешли границу и вошли в Маньчжурию. Я пехотинцем участвовал в боевых действиях на Первом Дальневосточном фронте до З сентября. Потом мы вылавливали японцев, которые разбежались по сопкам, пока в декабре нас не забрали и не отправили в поселок Славянка», - рассказал ветеран.

Григорий Александрович служил на Востоке до 1951 года. В мирное время он работал в Омске на авиационном заводе сначала токарем, а затем 30 лет - мастером. Школу и техникум он оканчивал одновременно с работой.

В 1993 году с женой переехал в поселок Трудовое под Владивостоком к дочери. Там он 10 лет работал оператором тепловых сетей. Григорий Александрович вышел на пенсию в 85 лет, когда начались проблемы со слухом.

В 2014 году Григорий Турчанов переехал в Дзержинский после смерти жены, а в 2015 принимал участие в параде на Красной площади.

Григорий Александрович награжден медалями «За победу над Японией», «Ветеран труда» и юбилейными наградами.

В этом году ему исполнится 98 лет.