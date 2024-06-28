Выездной прием администрации прошел в поселке Васькино под Чеховом

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Большинство обращений граждан касались повседневных вопросов, таких как ремонт и расширение дорог, улучшение освещения, обустройство контейнерных площадок для мусора и содержание многоквартирных домов. Особое внимание уделили проблемам, связанным с большим количеством логистических предприятий в районе.

Например, дорога в Новоселках требует не только ремонта, но и расширения из-за увеличенного трафика грузового транспорта. Этот вопрос уже находится на рассмотрении в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

Также на встрече обсуждались проблемы энергоснабжения, автобусного сообщения, уборки территорий и борьбы с борщевиком. Было высказано предложение о передаче ряда объектов в муниципальную собственность для обеспечения их адекватного содержания и эксплуатации.

Отметим, что в ходе приема зарегистрировано около 130 обращений от более чем 90 жителей и подобные встречи планируется проводить регулярно для повышения качества жизни жителей региона.