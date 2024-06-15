Выездной прием администрации прошел в поселке Любучаны под Чеховом

Вместе с коллегами Михаил Собакин проводил прием граждан в Любучанской школе. Он рассмотрел вопросы, касающиеся демонтажа опасных конструкций и очистки участка старого рынка от мусора, уточнил сроки ремонта коммуникаций в многоквартирном доме и включил в план обустройство ливневки у пешеходной дорожки к школе.

Среди наиболее обсуждаемых тем были модернизация системы водоотведения, ремонт дорог и домов, благоустройство территории и уборка мусора. На эти вопросы ответили 20 специалистов администрации округа.

Отметим, что на прием пришли 47 человек, которые задали более 60 различных вопросов. Каждый из них рассмотрен, а обращения, требующие более детальной проработки, включены в план мероприятий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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