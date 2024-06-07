07 июня 2024, 19:40

Выездной прием администрации прошел в Новых Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Представители управлений, городских служб и сотрудники администрации провели встречу с жителями Новых Химок. Свои вопросы озвучили более 60 жителей городского округа.

Получить консультацию по вопросам, касающимся различных сфер жизни города, может любой химчанин. Формат выездной администрации позволяет жителям составить обращения напрямую сотрудникам профильных ведомств. Вопросы, как правило, касаются сфер жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения, здравоохранения, предпринимательства и других.

«Сначала я записалась на прием в администрацию, но потом узнала, что сотрудники управлений проведут встречу в нашем микрорайоне. Такой формат очень удобен, потому что прием проводят возле дома, все очень доступно, специалисты с радостью идут на контакт», - поделилась жительница Новых Химок Марина Соколова.

Итоги таких встреч определяют план дальнейших работ. В разных микрорайонах Химок с начала года провели 22 выездных администрации. В работу приняли более 1000 обращенй. Для оформления запроса при себе необходимо иметь паспорт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Химки
07 июня 2024, 20:32
Систему самоспасения из здания проверили в Павловской школе в Истре
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В Истре в Павловской школе проверили устройства для эвакуации с высоты. Они изготавливаются в городском округе Истра.

Система самоспасения – это канатно-спусковое оборудование, которое поможет выбраться из окон с высоты до 200 метров. Его применяют в чрезвычайных ситуациях, таких как возгорание или террористические нападения, когда забаррикадированы двери и лестницы.

Испытывали эти устройства на себе специалисты организации-производителя, учителя и директор Павловской школы.

«Оценка, которая нам была дана по итогам испытаний, – отлично. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать возможность оснащения всех наших школ данным оборудованием», - отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Система самоспасения помогает человеку быстро и безопасно спастись. При проверке 20 человек смогли спуститься всего за пять минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Павловская школа стала первой в Подмосковье, где установили такие приспособления.

Школы Истра Эвакуации
07 июня 2024, 20:32
Первый этап благоустройства дворов начался в Истре
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Дворы приводят в порядок по всему городскому округу Истра. Работы уже начали выполняться в трех населенных пунктах.

В городе Дедовск на улице Главная, 2 и 7, в поселке Глебовский на улице Микрорайон, 39 и в городе Истра на проспекте Генерала Белобородова, 11 и 12 рабочие начали прокладывать асфальт на тротуарах, парковках и проездах.

Работы в поселке Глебовский и Истре завершены на 75%, а в Дедовске - на 35%.

Это первый этап ремонта. Далее проводятся работы по освещению, озеленению и замене малых архитектурных форм, где это необходимо. И последний этап - это установка детских площадок.

Благодаря госпрограмме благоустроят 11 дворов округа до конца сентября этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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Благоустройство Истра Работа
07 июня 2024, 20:08
Выставка ботанического искусства открылась в технопарке Физтех-лицея имени Капицы
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Выставка ботанического искусства открылась в технопарке Физтех-лицея имени Капицы. В экспозицию вошли редкие растения, керамика, скульптура, макрофото, дизайнерские арт-объекты и парфюмерные композиции.

Выставка объединила два образовательных направления внутри Технопарка - «Креативтеха» и «Биохимтеха».

«Одно из направлений работы на „Креативтехе“ - это музейно-выставочная деятельность. Мы решили проводить выставки совместно с руководителями всех наших основных образовательных проектов в технопарке. Мы показываем связь науки и искусства. Не просто экспонируем различные растения, а показываем природу через живопись, скульптуру, дизайн и керамику», - рассказала руководитель «Креативтеха» Анна Щетинина.

Гостей ждут также обзорная экскурсия и специальный научный мастер-класс по получению ароматов из растений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Долгопрудный
07 июня 2024, 20:02
Свыше 35 соглашений на 160 млрд рублей. Зампред правительства Подмосковья Зиновьева — о результатах ПМЭФ
Телеканал «360»
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Московская область заключила на полях Петербургского экономического форума 216 соглашений с 2014 года. Общая сумма инвестиция составила почти два триллиона рублей. На сегодняшний день 80% проектов уже реализованы, рассказала заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Она также поделилась результатами завершившегося третьего дня ПМЭФ.

Нулевой день форума был посвящен малому и среднему бизнесу. В этот день прошло пленарное заседание, в ходе которого рассматривались новые тенденции и выполнение целей национальных проектов.

Второй и третий день форума выдались для Подмосковья богатым на соглашения. Как рассказала Екатерина Зиновьева, встречи проходили через каждые несколько минут.

«В этом году мы подписали 37 соглашений на сумму порядка 160 миллиардов рублей. Это и рамочные соглашения, это и соглашения с конкретными инвесторами. Провели, я даже, знаете, собьюсь сейчас со счета, сколько встреч. Но, наверное, встреч по 10 каждый день. Это были и китайские инвесторы, и инвесторы из Белоруссии, и наши дружеские страны, и наши российские отечественные инвесторы», - рассказала Зиновьева.

Зампред правительства Подмосковья отметила, что все соглашения, которые были подписаны в ходе форума, прорабатывались довольно долгое время.

«Ну, например, для того, чтобы привезти сюда три китайских проекта, мы ездили в Китай, встречались с этими инвесторами, проводили несколько с ними встреч. И сейчас мы презентуем эти проекты не просто как некие будущие договоренности, а, например, проект по производству контейнеров, они уже взяли землю, уже подписан договор. А производитель банкоматов нашел себе место в индустриальном парке „Климавтотранс“», - указала зампред.

Кроме того, сегодня стали известны лидеры по инвестиционной привлекательности. Этот рейтинг имеет большое значения для Подмосковья. При этом регион третий год подряд держится в тройке лидеров.

«Вы знаете, на самом деле этот рейтинг, он чем хорош, что мы можем учиться друг у друга, учиться у наших коллег. И вот для того даже, чтобы остаться на той или иной позиции рейтинга, ты должен все равно каждый следующий день быть лучше себя предыдущего, потому что никто не стоит на месте», - подчеркнула Зиновьева.

Отдельное внимание она уделила импортозамещению. На сегодняшний день в Подмосковье удалось наладить производство множества компонентов, которые перестали поставлять из-за рубежа. В ходе форума регион заключил два крупных контракта.

«Первый из них на 41 миллиард рублей. У нас давно не было таких проектов. Будем надеяться, что он будет реализован, он уже стартовал. Производство горно-шахтных машин, горно-шахтного оборудования для добычи полезных ископаемых. Причем, как вы понимаете, их в Подмосковье нет, но машины для их добычи будут производиться у нас.

Землю компания „Гормаш Глобал“ уже получила - три участка в Солнечногорске уже начинают сборку», - отметила зампред.

Еще одно соглашение касается новых проектов по формату Light Industrial. Он помогает создать инфраструктуру и комфортные условия для малого и среднего бизнеса.

Кроме того, Зиновьева рассказала о строительстве новых индустриальных парков на территории Подмосковья. В этом году губернатор региона Андрей Воробьев анонсировал строительство пяти таких объектов.

«Сейчас мы делаем пять новых государственных индустриальных парков, и туда как раз вводим новый формат. Этот формат мы для себя назвали „пять в одном“. То есть это сети, естественно, грамотная опытная управляющая компания. Мы начинаем строить готовые производственные помещения двух форматов. Первый - это формат Light Industrial для малого и среднего бизнеса. И второй - это большие и производственные пространства, ну, допустим, по 30 тысяч квадратных метров», - подытожила зампред.

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Инвестиции Бизнес ПМЭФ-2024

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