19 апреля 2024, 14:46

Выездной прием администрации прошел в Луневском

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с представителями городских служб и ресурсных организаций провел выездной прием жителей в поселении Луневское. Около 70 жителей смогли решить на встрече свои вопросы.

Главные темы касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и безопасности дорожного движения.

Например, жительница Елена Лельникова обратилась к главе с просьбой установить отбойник на участке дороги при въезде в деревню Исаково, чтобы оградить памятник воинской славы от стихийной парковки. Вопрос обсудят на ближайшем заседании рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в администрации Химок.

«Формат выездной администрации позволяет вживую пообщаться с руководством округа и на месте решить вопросы», - отметила Елена.

Химчанин Андрей Калашников попросил установить ограничительные знаки на движение грузового транспорта через Лунево. В планах муниципалитета - разработать проект организации дорожного движения на новой территории, предусмотрев установку дорожных знаков.

«С начала года мы уже провели 16 выездных администраций во всех микрорайонах округа. Более 750 жителей пришли со своими предложениями и инициативами. Профильные управления приняли каждое обращение в работу», - рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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Благоустройство ЖКХ Химки Дороги
19 апреля 2024, 15:49
Студенты Подмосковья приняли участие в турнире по волейболу
Министерство образования МО
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Турнир по волейболу среди студентов юго-восточной зоны прошел в Воскресенском колледже. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Свои команды на турнире представили Коломенский аграрный колледж имени Козлова, Егорьевский техникум, колледж «Коломна», Луховицкий аграрно-промышленный техникум, Луховицкий авиационный техникум, колледж «Московия» и Воскресенский колледж.

Среди мужских команд первое место заняли спортсмены из Луховицкого аграрно-промышленного техникума, а среди женщин лучшими стали студентки колледжа «Московия».

Победители и призеры турнира получили грамоты и медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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Студенты Образование
19 апреля 2024, 15:48
Победителей спартакиады предприятий наградили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Итоги спартакиады среди работников городских предприятий подвели в Химках. Победителей наградили в спортивном комплексе «Арена Химки».

Семь команд из разных организаций Химок состязались в 14 видах спорта. Победителей определяли по итогам суммы очков за каждую дисциплину. Так, первое место заняла команда управления физической культуры и спорта, второе - научно-производственное объединение имени Лавочкина, а третье - Академия гражданской защиты МЧС России.

«Наш городской округ не зря называют спортивной столицей Подмосковья и кузницей выдающихся спортивных побед! Развитие спорта в Химках - одно из приоритетных направлений работы главы Дмитрия Волошина, администрации города и совета депутатов. Поздравляю всех участников спартакиады и желаю им новых свершений», - сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Химки
19 апреля 2024, 15:44
Свыше 70 дорог отремонтируют в Богородском округе к осени
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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В Богородском округе приступили к ремонту дорожного полотна. В этом году рабочие приведут в порядок 76 дорог, 32 из них — в жилых зонах.

Всего планируется обновить более 180 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Ремонт дорог планируют завершить до 30 сентября.

«Богородский - всегда был в числе лидеров по ремонту дорог. Качество дорог - это, прежде всего, безопасность. Выбирая, какие из них ремонтировать, мы руководствуемся мнением жителей. Они обращаются ко мне и к моим заместителям на личных встречах, а также принимают участие в голосовании на портале „Добродел“», - рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Богородский
19 апреля 2024, 15:09
Житель Подмосковья с донорским сердцем покорил гору Бештау
Виктория Селиванова
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Валентин Ткачев стал первым спортсменом с донорским сердцем, покорившим вершину горы Бештау в Пятигорске. Спустя год после операции житель Ленинского городского округа успешно пробежал 16 километров с набором высоты.

«Покорение горы стало для меня новым вызовом. Для этого нужны были усиленные тренировки. Я работал с тренером, чтобы развить нужные мышцы. На старте было 150 человек, я прибежал сотым», - рассказал Валентин Ткачев.

В финале марафона K-RUN он поднял флаг Ленинского городского округа на вершине Бештау, преодолев дистанцию за четыре часа. В планах у Валентина - участие в «Московском марафоне», «Зеленом забеге» и марафоне в Санкт-Петербурге на дистанции 21 километр.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Богородский

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