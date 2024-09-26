26 сентября 2024, 22:14

Выездной прием администрации прошел на кирпичном заводе в Воскресенске

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В городском округе Воскресенск активно развиваются новые формы взаимодействия власти с населением. Помимо традиционных встреч в учреждениях культуры, теперь проводятся выездные приемы граждан на территории крупных предприятий.

Так, встреча состоялась на базе АО «Воскресенский кирпичный завод». На мероприятие пришли работники завода, которые смогли задать заместителям главы муниципалитета и профильным специалистам вопросы, касающиеся их повседневной жизни. Основное внимание было уделено вопросам благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и содержания многоквартирных домов.

Все обращения были зафиксированы и взяты на контроль для дальнейшего решения. Специалисты обещают предоставить жителям полные и развернутые ответы в кратчайшие сроки.

Новый формат выездных приемов на предприятиях позволяет улучшить взаимодействие между властью и населением, обеспечивая более тесный контакт и оперативное решение насущных вопросов.

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Заводы Воскресенск
26 сентября 2024, 21:42
Кабинет всестороннего развития обновили в Доме культуры села Ашитково
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В Доме культуры села Ашитково, который является частью «Культурно-досугового центра», завершился ремонт кабинета всестороннего развития подрастающего поколения. Это помещение стало домом для нескольких клубных формирований: изостудии «Малевич», кружка изучения иностранного языка «Little English» и кружка всестороннего развития «Почемучка».

В рамках ремонта обновили интерьер кабинета, приобрели новую магнитно-маркерную доску и эргономичную мебель. По итогам проведенных работ кабинет стал уютным и современным, что создает благоприятную атмосферу для работы сотрудников и обучения детей.

Теперь юные посетители смогут с комфортом получать новые знания и развивать свои творческие способности в обновленном пространстве.

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Воскресенск
26 сентября 2024, 21:35
Команда по бочча из Воскресенска стала чемпионом Московской области
МУ «Спортивный клуб инвалидов „Лидер“
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В городском округе Щелково состоялся командный чемпионат Московской области по бочча. В соревновании приняли участие четыре команды классов ВС1 и ВС2, соревнующиеся за звание лучших в регионе.

Воскресенск на турнире представляла команда спортсменов «Спортивного клуба инвалидов „Лидер“». Артем Силаев, капитан команды, вместе с Анастасией Гариповой и Павлом Сергеевым из Юровской школы-интерната стали победителями чемпионата.

Под руководством тренера Ларисы Поликарповой, команда «Лидер» уверенно одержала победы над соперниками из Подольска (9:1) и Щелкова (7:2), а в финале в напряженной борьбе обыграла боччистов из Дмитрова со счетом 4:3.

Напомним, что спортсмены клуба регулярно занимают призовые места на различных соревнованиях. Кроме того, на базе «Лидера» ежегодно проходит серия мероприятий под названием «Лига Лидера», направленных на развитие и поддержку спорта среди людей с ограниченными возможностями.

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Спортсмены Воскресенск
26 сентября 2024, 20:16
Новые опоры освещения установили на Весенней улице в Серпухове
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В Серпухове начались работы по монтажу освещения на участке автомобильной дороги по улице Весенней, от улицы Горького до улицы Новокольцевой. Это стало ответом на многочисленные просьбы местных жителей.

Кольцевая развязка, построенная в прошлом году, привела к увеличению трафика, и необходимость в освещении стала очевидной. Сейчас специалисты уже завершили установку металлических опор. Следующим этапом станет прокладка электропроводки и установка фонарей. Все работы финансируются из муниципального бюджета, что подчеркивает важность проекта для городских властей.

Отметим, что в рамках первой волны благоустройства новое осветительное оборудование было установлено на 12 адресах, включая улицу Садовую в деревне Пущино. Благодаря многочисленным обращениям жителей, были выделены дополнительные средства на второй этап модернизации освещения, который охватит 24 объекта. В первую очередь работы будут проводиться в сельских населенных пунктах, что подчеркнет равномерное развитие инфраструктуры в регионе.

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Благоустройство Серпухов
26 сентября 2024, 20:02
Реконструкцию бульвара Болотова завершили в Пущине
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В Пущине завершена реконструкция Центрального бульвара имени Андрея Болотова, ставшего настоящим украшением города. Работы, начатые в 2023 году по поручению губернатора Андрея Воробьева, были направлены на максимальное сохранение исторического облика бульвара при полном обновлении зон отдыха и прогулочных аллей.

Основная часть работ была выполнена в прошлом году: произведено мощение тротуарной сети, облицовка подпорных стен клинкерной плиткой и укладка декоративных плит из архитектурного белого бетона. Установлены новые опоры освещения, что позволило модернизировать систему освещения и создать архитектурную подсветку.

Сегодня бульвар Болотова - это комфортная зона отдыха, оборудованная камерами видеонаблюдения, новыми удобными скамейками, малыми архитектурными формами, беседками и качелями. Для удобства маломобильных граждан предусмотрены пандусы. Прогулочная аллея с клумбами и цветниками, на которой расположены информационные стенды с биографией ученого, стала популярным местом отдыха среди горожан.

В текущем году была модернизирована контейнерная площадка для улучшения эстетического восприятия благоустроенного пространства. Также проведены дополнительные работы по укладке плитки на подпорных стенах, что позволило торговым объектам гармонично вписаться в современный облик бульвара.

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Благоустройство Пущино

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