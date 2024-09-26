Выездной прием администрации прошел на кирпичном заводе в Воскресенске

Так, встреча состоялась на базе АО «Воскресенский кирпичный завод». На мероприятие пришли работники завода, которые смогли задать заместителям главы муниципалитета и профильным специалистам вопросы, касающиеся их повседневной жизни. Основное внимание было уделено вопросам благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и содержания многоквартирных домов.

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