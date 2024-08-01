Выездной прием администрации Дмитровского округа прошел в поселке Рыбное

Участниками встречи в местной школе стали глава Дмитровского округа Илья Поночевный, его заместители, руководители муниципальных служб и учреждений.

«Сегодня ко мне приходили жители как поселка Рыбное, так и из Орудьево, Якоти с вопросами, связанными с обслуживанием многоквартирных домов, ремонтом кровли, лестниц в подъездах», - рассказал заместитель главы Дмитровского городского округа Сергей Колков.

Так, жительница одного из домов в поселке Рыбное пожаловалась на качество уборки в подъезде. Проблему решили на месте. Руководство управляющей компании возьмет этот вопрос на контроль, а недобросовестного сотрудника заменят.

Жители поселка отметили удобство такого формата работы. Так как для решения важных вопросом, им не нужно ехать в Дмитров и записывать на прием к главе.

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