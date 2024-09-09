Выездной читальный зал организовали в парке «Москворецкий» в Воскресенске

Сотрудники городской библиотеки № 1 и комплекса информационно-библиотечного обслуживания организовали для детей и их родителей выездной читальный зал. Вместе с родителями дети играли в настольные игры, участвовали в викторине на проверку грамотности, делали своими руками пенал для школьных принадлежностей. Все желающие также могли посмотреть книжную выставку «PRОграмотность» и взять любую книгу из «читающего чемоданчика» с буккроссингом.

Читальный клуб открыт 14 сентября с 11:00 до 12:30. Он находится у главного входа в парк «Москворецкий».

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