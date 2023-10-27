Выездное заседание комитета Мособлдумы по вопросам ЖКХ прошло в Мытищах
Выездное расширенное совещание Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Московской областной думы провели в Мытищах. На нем обсудили дальнейшую программу модернизации в Подмосковье.
Комитет Московской областной думы обсудил план реализации модернизации коммунальных сетей и иных объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения. В ходе встречи представители комитета посетили новые объекты в Мытищах и Королеве, которые запустили в 2022–2023 годах.
«Мы своими глазами посмотрели уже готовые объекты. В Королеве котельную, в Мытищах - очистные сооружения в микрорайоне Пироговский», - рассказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ выделят 320 миллиардов рублей из регионального бюджета.
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