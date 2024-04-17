Выездное занятие в Подмосковье провели для студентов МГИМО

Как пояснили в Министерстве ЖКХ Подмосковья, студентам из Узбекистана сотрудники ведомства и их коллеги из Центра управления регионом рассказали об особенностях работы на территории Московской области, а также поделились опытом в освоении новых информационных технологий.

«Все предыдущие приезды студентов показали, что мы идем в правильном направлении. Мы делимся некоторыми своими разработками, подсказываем и рассказываем, как работаем, куда движемся. У нас есть чему поучиться, и мы этим гордимся», - отметила первый заместитель министра ЖКХ Подмосковья Анжела Пухова.

Выездное занятие помогло студентам сформировать базовые профессиональные компетенции и познакомиться с цифровыми технологиями в управлении регионом.

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