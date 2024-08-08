08 августа 2024, 15:34

Выездная встреча администрации Воскресенска с жителями прошла в селе Федино

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости

В Воскресенске регулярно проходят встречи представителей муниципальной власти и государственных структур с жителями. Очередной прием состоялся в селе Федино, где жители не только самого села, но и близлежащих населенных пунктов Гостилово, Катунино и Лукьяново смогли обратиться к представителям власти.

Основные темы обращений касались ремонта дорог, уличного освещения, содержания многоквартирных домов и проблемы подтопления. Все вопросы зафиксировали и взяли в работу профильными специалистами. Многие обращения уже находятся в процессе решения и вскоре будут удовлетворены.

Напомним, что следующая встреча с жителями запланирована на 21 августа в Доме культуры села Барановское.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Воскресенск
08 августа 2024, 16:35
Футбольный клуб «Зоркий» сыграл с командой «Здоровая Страна» в Красногорске
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Читайте нас в: Google Новости
Матч для футболистов с особенностями здоровья прошел в Красногорске. На поле стадиона встретились спортсмены футбольного клуба «Зоркий» и команда «Здоровая Страна».

В команде гостей также сыграли советский и российский футболист, шестикратный чемпион страны, обладатель Кубка России в составе московского «Спартака» Александр Филимонов и генеральный директор ФК «Зоркий» Егор Лелюхин.

Победителем стала команда «Здоровая Страна». Итоговый счет составил 5:4.

«Это первый матч на таком большом и красивом стадионе „Зоркий“. Мы надеемся, что эта традиция станет доброй и продолжится в будущем», - поделился генеральный директор ФК «Зоркий» Егор Лелюхин.

Традиционный матч организовали наркологическая клиника «Здоровая Страна» и футбольный клуб «Зоркий-Красногорск».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Спортсмены Футбол
08 августа 2024, 16:30
Около 2,5 тысячи тонн реагентов против гололеда закупят в Мытищах к зиме
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
На совещании в администрации городского округа Мытищи обсудили подготовку к зиме. К середине сентября планируется закупить 2,5 тысячи тонн реагентов против гололеда и привести в порядок снегоуборочную технику.

Зимой округ для подсыпки дорог будет регулярно закупать песко-соляную смесь от 300 до 700 тонн. Также для очистки дорог и тротуаров подготовят более 140 спецмашин.

Напомним, это необходимо для содержания 1300 жилых домов зимой. Контроль за этим поручен 45 управляющим компаниям и 23 товариществам собственников жилья.

Они также подготовили 48 уборочных машин, ведется набор дворников. Их будет около тысячи. Сейчас укомплектованность составляет 92%.

На территории сельских населенных пунктов убирать снег будут территориальные управления Пироговский и Федоскино. Они привлекут для этого 15 единиц малой техники и 37 рабочих зеленого хозяйства. Для содержания внутриквартальных проездов и дворовых территорий в зимний период подготовлены еще около 20 уборочных машин разного назначения. Завершить подготовку к зиме планируется в середине сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи
08 августа 2024, 16:27
Программа модернизации контейнерных площадок стартовала в Подмосковье
Читайте нас в: Google Новости
Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели рейды по контейнерным площадкам шести городских округов региона. На встрече с представителями муниципалитетов обсудили модернизацию 82 мест для сбора отходов Рузского кластера.

В ближайших планах расширить площадки и установить дополнительные контейнеры, включая бункеры для крупногабаритных отходов в Наро-Фоминском, Рузском, Одинцовском, Волоколамском, Можайском и городском округе Красногорск - всего в шести городских округах Рузского кластера.

Сотрудники Министерства планируют обследовать еще около 240 контейнерных площадок, разработать проекты модернизации 325 объектов и провести их реконструкцию.

Для каждого объекта разработают «Паспорт контейнерной площадки» с описанием характеристик и особенностей реконструируемых площадок.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология Мусор
08 августа 2024, 16:26
Лакокрасочный завод на земле за 1 рубль построят в Бронницах к 2027 году
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Завод по производству лакокрасочный материалов построят в Бронницах по программе «Земля за один рубль». Инвестиции в проект — 50 миллионов рублей.

«Запуск производства запланирован на начало 2027 год. На заводе будет создано более 20 рабочих мест для жителей Бронниц», - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Продукция предприятия направлена на импортозамещение и будет отличаться конкурентоспособной ценой. Кроме того, предприятие сможет обеспечить высокую надежность поставок товара в отличие от зарубежных производители.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Рубль Заводы Бронницы

Новости по теме