Выездная встреча администрации с жителями прошла в Правдинском

Жители поселка обратили со своими вопросами и предложениями к главе городского округа Пушкинский Максиму Красноцветову, его заместителям, депутатам и представителям управляющей компании.

Большинство вопросов касались благоустройства придомовых территорий, проблем с водоснабжением и водоотведением, аварийными домами и переездом через железную дорогу. Общение в формате выездной администрации продлилось более двух часов.

«Все вопросы, которые мы сегодня обсуждали, безусловно важны. И я уверен, что в ближайшее время именно по тем моментам, которые нужно оперативно решить, все решения будут приняты», - сказал Красноцветов.

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