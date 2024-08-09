Выездная встреча администрации с жителями прошла в поселке Правдинском

В Домодедове открыли сезон по хоккею товарищеским матчем между домашней сборной «Авангард» и «Королевой льда» из Тулы. В этом году женской команде городского округа исполнился один год.

Команда «Авангард» пригласила на товарищеский матч сборную из Тулы. Так спортсменки открыли хоккейный сезон и отпраздновали первый день рождения. Сборные встретились на льду в третий раз. В этом году главным тренером стал чемпион России, кандидат в мастера спорта, игрок сборных команд страны, участник постоянных тренировок с действующими хоккеистами Континентальной Николай Павлов.

«Мы начали тренировочный цикл с основных элементов катания, далее подключим клюшку и шайбу. Работы предстоит много. Как и в любом любительском спорте, команде с моей помощью необходим будет процесс адаптации. Поздравляю мою команду от всей души, будем участвовать в выездных и домашних турнирах, заявлять о себе и стараться побеждать», - пояснил Андрей Павлов.

В начале июня женская хоккейная команда «Авангард» подала заявку на участие в ночной лиге. Комиссия отобрала 40 команд из 150 заявившихся. Женская сборная из Домодедово будет представлять округ на играх в дивизионе Натальи Рагозиной.

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