09 августа 2024, 12:26

Выездная встреча администрации с жителями прошла в поселке Правдинском

Читайте нас в: Google Новости

Администрация Пушкинского городского округа провела выездной прием для жителей поселка Правдинского. На вопросы ответили глава Максим Красноцветов и его профильные заместители, а также депутат Московской областной Думы Михаил Жданов.

На встрече также присутствовали члены фракции «Единая Россия» местного Совета, представители ресурсоснабжающих и коммунальных организаций.

\"Значительную часть заявителей беспокоит железнодорожный переезд. Сразу стоит отметить, что вопрос строительства путепровода находится в компетенции Министерства транспорта России. В феврале текущего года заключен контракт на проектирование. После разработки проектной документации проект будет направлен на экспертизу для получения положительного заключения. Ориентировочный срок завершения проектирования с получением положительного заключения - апрель 2025 года», - рассказал Максим Красноцветов.

Специалисты администрации рассмотрели 83 обращения. Жители интересовались темпом строительства жилого комплекса «Ивантеевка-2020», а также просили разрешить земельные вопросы, наладить работу коммунальных служб и благоустройства территории. На встрече обратили внимание на оказание материальной помощи людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Многим из них трудно приобрести лекарства, оплатить коммунальные услугу или решить бытовые вопросы. Также поступили обращения от родственников участников специальной военной операции.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пушкино
09 августа 2024, 12:34
Женская сборная «Авангард» открыла хоккейный сезон в Домодедове
Анастасия Сараева
Читайте нас в: Google Новости
В Домодедове открыли сезон по хоккею товарищеским матчем между домашней сборной «Авангард» и «Королевой льда» из Тулы. В этом году женской команде городского округа исполнился один год.

Команда «Авангард» пригласила на товарищеский матч сборную из Тулы. Так спортсменки открыли хоккейный сезон и отпраздновали первый день рождения. Сборные встретились на льду в третий раз. В этом году главным тренером стал чемпион России, кандидат в мастера спорта, игрок сборных команд страны, участник постоянных тренировок с действующими хоккеистами Континентальной Николай Павлов.

«Мы начали тренировочный цикл с основных элементов катания, далее подключим клюшку и шайбу. Работы предстоит много. Как и в любом любительском спорте, команде с моей помощью необходим будет процесс адаптации. Поздравляю мою команду от всей души, будем участвовать в выездных и домашних турнирах, заявлять о себе и стараться побеждать», - пояснил Андрей Павлов.

В начале июня женская хоккейная команда «Авангард» подала заявку на участие в ночной лиге. Комиссия отобрала 40 команд из 150 заявившихся. Женская сборная из Домодедово будет представлять округ на играх в дивизионе Натальи Рагозиной.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Хоккей Город Домодедово
09 августа 2024, 12:33
Тендер на строительство котельной объявили в Шаховской
Медиаархив Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Конкурс на строительство блочно-модульной котельной объявили в Шаховской. Работы необходимо выполнить к 2026 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проект, разработать рабочую документацию и построить блочно-модульную котельную в рабочем поселке Шаховская на улице 1-я Советская, 54а.

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет средств регионального и окружного бюджетов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Шаховская конкурсы
09 августа 2024, 12:32
Конкурс на развитие территории музея «Горки Ленинские» объявили в Подмосковье
Государственный исторический музей-заповедник "Горки Ленинские"
Читайте нас в: Google Новости
Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» объявил конкурс на участие в консорциуме. Главная цель объединения — разработать проект развития территории комплекса.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, принять участие в конкурсе пожелали множество молодых архитекторов из разных регионов России - уже собрано более 30 тысяч заявок.

Директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд отметил, что проект должен отвечать запросам разных людей, а основная задача - сделать территорию более современной.

«Мы уверены, что консорциум позволит создать современную базовую и сопутствующую рекреационную инфраструктуру ландшафтной территории музея-заповедника. Уверен, что молодая команда архитекторов с этой задачей справится», - добавил Сарамуд.

В ближайшее время музей планирует провести социокультурное исследование, чтобы определить стратегию развития территории и ее архитектурный облик.

В состав консорциума вошли архитекторы, урбанисты, дизайнеры и представители музея. Концепцию развития определят в октябре этого года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Исследования Туризм Музеи Работа конкурсы
09 августа 2024, 12:29
Встреча с представителем бизнес-омбудсмена пройдет в Дубне 16 августа
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Прием предпринимателей проведут в общественной приемной бизнес-омбудсмена Подмосковья в Дубне. Встреча состоится 16 августа.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, сеть общественных приемных охватывает 46 муниципалитетов. Их руководители ежедневно консультируют предпринимателей по разным вопросам.

На встрече 16 августа бизнесмены смогут задать все волнующие вопросы руководителю общественной приемной в Дубне Валерию Чупрову. На приеме также рассмотрят сообщения о нарушении прав предпринимателей.

Записаться на мероприятие можно по телефону 7-911-680-80-38.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области

Новости по теме