Выездная встреча администрации с жителями прошла в Новых Химках

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Житель улицы Дружбы обратился к представителям профильных ведомств с вопросом капительного ремонта крыши и подвала в доме № 12. Ему сообщили о сроках проведения предстоящий работ.

Еще одна жительница попросила сотрудников администрации рассказать о ходе подготовительных к отопительному сезону работ.

«Содержание домов и дворов, сфера ЖКХ, благоустройство - все это чувствительные для жителей темы. С начала года в разных микрорайонах Химок провели 34 выездные администрации. Специалисты приняли в работу обращения более 1600 химчан», - прокомментировал Дмитрий Волошин.

Отметим, что следующий прием профильные специалисты проведут 8 августа с 16:00 до 20:00 по адресу: 2-й Чапаевский переулок, 3А.

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