02 августа 2024, 20:12

Выездная встреча администрации с жителями прошла в Новых Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости

Глава Химок Дмитрий Волошин совместно с уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой провели выездную встречу администрации с жителями округа в Новых Химках. Открытый прием состоялся на базе лицея № 12.

Житель улицы Дружбы обратился к представителям профильных ведомств с вопросом капительного ремонта крыши и подвала в доме № 12. Ему сообщили о сроках проведения предстоящий работ.

Еще одна жительница попросила сотрудников администрации рассказать о ходе подготовительных к отопительному сезону работ.

«Содержание домов и дворов, сфера ЖКХ, благоустройство - все это чувствительные для жителей темы. С начала года в разных микрорайонах Химок провели 34 выездные администрации. Специалисты приняли в работу обращения более 1600 химчан», - прокомментировал Дмитрий Волошин.

Отметим, что следующий прием профильные специалисты проведут 8 августа с 16:00 до 20:00 по адресу: 2-й Чапаевский переулок, 3А.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Химки
02 августа 2024, 20:36
МЧС рассказало о технике искусственного дыхания и массажа сердца
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Внезапная остановка дыхания и сердечной деятельности возможна при многих травмах в чрезвычайных ситуациях. Представители МЧС напомнили, как правильно оказать помощь человеку.

Остановка жизненно важных функций не всегда мгновенно вызывает необратимые изменения в клетках и тканях организма: человек может продолжать жить еще некоторое время. Этот момент называется клинической смертью. В течение этого периода существует возможность восстановления функций наиболее уязвимых к недостатку кислорода нервных клеток.

При этом дыхание и сердечная деятельность отсутствуют, зрачки расширены и не реагируют на свет, кожа бледная, холодная, пульс не определяется. Клинической смерти предшествуют предагональная и агональная стадии.

При оказании первой помощи во внебольничных условиях применяют способ искусственной вентиляции легких по Сильвестру. При этом более эффективны способы «рот в рот» и «рот в нос».

Специалисты подчеркивают, что нельзя терять время на определение признаков дыхания. При остановке сердца следует немедленно приступить к непрямому (закрытому) массажу сердца. Одно сдавливание грудины в секунду. Массаж осуществляют отступя 1,5-2 сантиметра влево от места прикрепления к грудине пятого ребра.

При одновременной остановке дыхания и сердечной деятельности выполняют искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца.

Для проведения искусственной вентиляции легких способом «изо рта в рот» пострадавшего нужно уложить на спину, расположившись справа от него, расстегнуть стесняющую одежду; голову пострадавшего максимально запрокинуть назад, что обеспечит более свободное прохождение воздуха по дыхательным путям.

Если сердечная деятельность восстановилась, на сонных артериях появилась пульсация, зрачки сузились, то массаж прекращают, но продолжают искусственную вентиляцию легких до появления адекватного самостоятельного дыхания.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели МЧС РФ
02 августа 2024, 19:28
Олимпиада школьников стартует в октябре в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
В Мытищинском филиале Московского Государственного Технического Университета имени Баумана прошло мероприятие, на котором представили новый проект «Олимпиаду школьников». В рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве с кадровым центром Подмосковья.

Олимпиада стартует в октябре, а итоги планируется подвести во время регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в апреле 2025 года. Директор кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова отметила, что проект позволит лучшим ученикам городского округа Мытищи бесплатно обучаться в Мытищинском филиале МГТУ имени Баумана.

Во встрече приняли участие первый заместитель главы городского округа Мытищи Людмила Иванова, заместитель директора Мытищинского филиала университета Евгений Комаров и начальник отдела подбора, развития персонала и внутренних коммуникаций «Метровагонмаша» Галина Немцова.

Мероприятие подчеркнуло важность взаимодействия образовательных учреждений и кадровых центров для поддержки талантливой молодежи и создания возможностей для их дальнейшего профессионального роста.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Школьники
02 августа 2024, 18:46
Свыше 40 управляющих компаний Подмосковья оштрафовали за нарушения
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Читайте нас в: Google Новости
Нарушения в содержании многоквартирных домов обернулись штрафами для 41 управляющей компании в Московской области. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору рассмотрело 58 административных дел, среди которых 12 дел велись с участием представителей компаний.

По итогам разбирательства все управляющие компании признали свою вину в совершении правонарушений, за что они получили соответствующие штрафные санкции. В общей сложности под штраф попали 15 должностных лиц и 41 юридическое лицо.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях России, все управляющие компании и лица, занимая должности, получают предварительное уведомление о времени и месте рассмотрения дел.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы ЖКХ
02 августа 2024, 18:38
Завод по производству уникальных тканей расширил производство в Серпухове
Читайте нас в: Google Новости
В предприятии «Химволокно» в Серпухове начал работу новый специальный цех. Там будут производиться уникальные нити и материалы для оборонно-промышленного комплекса.

Заместитель главы Серпухова Алексей Воробьев посетил новое производство и ознакомился с передовыми технологиями. Экскурсию по отделению синтетического волокна провели генеральный директор завода «Химволокно» Борис Бескин и его заместитель Лариса Мартакова.

Сейчас на предприятии трудятся порядка 160 человек, а производство функционирует круглосуточно. В новом цехе изготавливают фторлоновые и хлориновые нити и ткани, что позволило увеличить объемы производства в 1,5 раза за последние два года.

Развитие нового направления не только способствует укреплению оборонно-промышленного комплекса, но и положительно сказывается на экономике муниципалитета. Появляются новые рабочие места, что улучшает социально-экономическую ситуацию в регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Заводы

Новости по теме