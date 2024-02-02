02 февраля 2024, 13:29

Выездная встреча администрации с жителями микрорайона 1 Мая прошла в Балашихе

пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Заместитель главы городского округа Балашихи Дмитрий Варнавский провел встречу с инициативными жителями микрорайоне 1 Мая. Они обсудили медицинское обслуживание, вопросы общественного транспорта и содержание территорий.

Во время выездного приема жителям пообещали создать групповой чат с инициативной группой для дальнейшего взаимодействия.

Следующая такая встреча состоится в микрорайоне 1 Мая через несколько недель. Там планируют обсудить транспортные вопросы и строительство дорог. Информацию о месте и времени разместят в домовых чатах и социальных сетях через управляющую компанию «Пента».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве обходной дороги в Малых Вяземах. Ее откроют в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха
02 февраля 2024, 13:38
Компания «Мострансавто» предоставила 137 автобусов по заказу ЦППК в январе
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ЦППК заказала 137 автобусов большого класса у компании «Мострансавто» в январе. Транспорт нужен для организации компенсационных маршрутов.

Автобусы перевозили пассажиров на маршрутах, дублирующих движение электропоездов, расписание которых изменилось из-за ремонта на ж/д инфраструктуре. Отмечается, что больше всего транспортных средств работало на Савеловском направлении.

Перед выходом на рейс с водителями проводили инструктаж о неукоснительном соблюдении ПДД, расписания и схемы движения. Автобусы компании курсировали до окончания путевых работ и полного возобновления железнодорожного сообщения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году. Все они оснащены системами климат-контроля, электронными табло и USB-розетками.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы
02 февраля 2024, 13:37
Региональный эндокринологический центр открылся в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
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В Московской области начал работать региональный эндокринологический центр для помощи взрослым пациентам с сахарным диабетом. Он открылся в Видновской клинической больнице.

В центре есть офтальмологический кабинет с лазерной операционной для пациентов с диабетической ретинопатией, кабинет диабетической стопы для лечения язв. Врачи центра смогут помогать не только жителям, но и своим коллегам на местах, которым нужно получить второе мнение.

При центре работает Школа сахарного диабета, где пациенты узнают о принципах правильного питания и отработают технику проведения инъекций.

«Помимо эндокринолога, прием пациентов ведут кардиолог, нефролог, невролог, хирург, травматолог-ортопед. Доступны ультразвуковые, рентгенологические методы исследования, включая биопсию узловых образований щитовидной железы», - рассказала руководитель регионального эндокринологического центра Видновской больницы Анна Кузнецова.

Медицинскую помощь оказывают по полису ОМС. Направление в центр может получить любой житель Московской области при наличии показаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц новой техникой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«В эндокринологическом центре будут оказывать медицинскую помощь всем жителям Подмосковья с сахарным диабетом и его осложнениями. В Видном мы открываем первый в регионе подобный центр, но в ближайшее время прием пациентов начнется во втором центре - в МОНИКИ имени Владимирского», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Здравоохранение Больницы Врачи Медицина
02 февраля 2024, 13:28
Духовой оркестр правительства Республики Тыва выступил в Истре
Телеканал «360»
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Концерт духового оркестра правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуш прошел на катке «Елочка» в Истре. Музыканты не только играли на инструментах, но и танцевали на льду.

Для зрителей оркестр исполнил не только народные песни, но и всеми любимые хиты «Эй, моряк», «Трус не играет в хоккей» и «Валенки».

«Уникальный проект оркестра правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша покорил сердца десятков тысяч зрителей в разных регионах России. А в эту среду тувинские духовики растопили лед в Истре», - сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Выступление прошло в рамках музыкального фестиваля Валерия Халилова. Его приурочили к 140-летию со дня рождения военного дирижера, композитора и полковника Василия Агапкина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Концерты
02 февраля 2024, 13:22
Свыше 600 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье за год
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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В 2023 году подмосковные хозяйства произвели около 633 тысяч тонн молока. Лидерами по этой работе стали предприятия из Ступина, Луховиц и Коломны.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, за год также удалось увеличить количество предприятий со средним удоем более 10 тонн молока на корову.

«Всего в регионе за 2023 год произведено порядка 633 тысяч тонн молока в 92 сельскохозяйственных организациях. Также было увеличено количество предприятий, на которых средний удой с коровы составляет свыше 10 тонн молока», - сказал он.

Лидерами по производству в прошлом году стали «Ступинская Нива», племзавод «Пойма» и Луховицах и агрофирма «Сосновка» из Коломны. Там получили 42 тысячи, 30 тысяч и 26 тысяч тонн молока.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Концерты

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