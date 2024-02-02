Выездная встреча администрации с жителями микрорайона 1 Мая прошла в Балашихе

Во время выездного приема жителям пообещали создать групповой чат с инициативной группой для дальнейшего взаимодействия.

Следующая такая встреча состоится в микрорайоне 1 Мая через несколько недель. Там планируют обсудить транспортные вопросы и строительство дорог. Информацию о месте и времени разместят в домовых чатах и социальных сетях через управляющую компанию «Пента».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве обходной дороги в Малых Вяземах. Ее откроют в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».