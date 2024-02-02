Выездная встреча администрации с жителями Лобни прошла в школе № 7

Родители учеников коррекционной школы очень ценят ее педагогов, но хотели бы чтобы школа переехала в новое здание.

«Очень неудобно и в плане доступности, и здание старое, аварийное. И вот сейчас решился вопрос, и нас переводят, наконец, поэтому ждем и, в общем, да, пришли сказать спасибо и засвидетельствовать почтение свое, - поделилась жительница Лобни Анастасия Рожнова.

Часто для решения одного вопроса нужно участие сразу нескольких специалистов. Формат выездной администрации позволяет получить несколько консультаций одновременно.

На личный прием к Анне Кротовой записалось более сорока человек. Временно исполняющая полномочия главы уже вела выездной прием на прошлой неделе, и большинство заданных тогда вопросов уже удалось решить.

«Я считаю, что выездная администрация очень эффективна для людей. Что касается других взаимодействий с людьми, я сейчас очень много езжу, знакомлюсь с городом, знакомлюсь с людьми, знакомлюсь с их проблемами, все записывается, отвечаем быстро, и стараемся всегда решить проблему. Мы направлены на решение проблемы по существу, - отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова.

Жители всегда могут проконсультироваться по интересующему вопросу и высказать предложения по улучшению качества жизни в Лобне.

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