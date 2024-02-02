02 февраля 2024, 21:35

Выездная встреча администрации с жителями Лобни прошла в школе № 7

Unsplash
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Выездной прием администрации Лобни организовали в седьмой школе. В этот раз специалисты приняли 94 человека.

Родители учеников коррекционной школы очень ценят ее педагогов, но хотели бы чтобы школа переехала в новое здание.

«Очень неудобно и в плане доступности, и здание старое, аварийное. И вот сейчас решился вопрос, и нас переводят, наконец, поэтому ждем и, в общем, да, пришли сказать спасибо и засвидетельствовать почтение свое, - поделилась жительница Лобни Анастасия Рожнова.

Часто для решения одного вопроса нужно участие сразу нескольких специалистов. Формат выездной администрации позволяет получить несколько консультаций одновременно.

На личный прием к Анне Кротовой записалось более сорока человек. Временно исполняющая полномочия главы уже вела выездной прием на прошлой неделе, и большинство заданных тогда вопросов уже удалось решить.

«Я считаю, что выездная администрация очень эффективна для людей. Что касается других взаимодействий с людьми, я сейчас очень много езжу, знакомлюсь с городом, знакомлюсь с людьми, знакомлюсь с их проблемами, все записывается, отвечаем быстро, и стараемся всегда решить проблему. Мы направлены на решение проблемы по существу, - отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова.

Жители всегда могут проконсультироваться по интересующему вопросу и высказать предложения по улучшению качества жизни в Лобне.

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Школы Лобня
02 февраля 2024, 21:59
Индивидуальные тепловые пункты появятся в 33 домах Подольска
Unsplash
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В домах городского округа Подольск начали устанавливать индивидуальные тепловые пункты. Целый комплекс специализированных устройств преобразовывает тепловую энергию и ровно распределяет ее по квартирам.

Благодаря индивидуальному тепловому пункту контур дома не зависит от теплосети. В случае ремонтных работ температура в доме на протяжении долгого времени останется в пределах нормы.

Сейчас индивидуальные тепловое пункты установлены в семи многоэтажках. По еще семи адресам в настоящее время ведутся работы. В планах специалистов установить агрегаты во всех домах Подольска, где это возможно, чтобы система отопления округа работала без сбоев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.

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Подольск ЖКХ
02 февраля 2024, 21:52
Инспекторы ГЖИ проконтролировали ремонт перил в 38 подъездах Подмосковья с начала года
ГУСТ МО
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Специалисты Государственного жилищного надзора проконтролировали ремонт ограждающих перил и поручней в подъездах Подмосковья. Всего с начала года они выполнили 38 заявок, поступивших от жителей региона.

Больше всего обращений поступило от жителей Красногорска и Люберец. По сравнению с аналогичным периодом количество жалоб в данной категории снизилось на 42%.

ГЖИ напоминает, что при обнаружении дефектов перил необходимо сообщить о проблеме в управляющую компанию или в ЕДС МО по телефону: 8 (800) 350-84-13, доб. 236.

Сотрудники управляющей организации обязаны обработать заявку в течение 24 часов и исполнить ее в установленные регламентом сроки. После завершения всех работ их качество будет согласованно с заявителем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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Красногорск Люберцы
02 февраля 2024, 21:30
Почти 30 врачей получили земельные участки в Подмосковье в январе
МИО МО
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Реализация социальной программы «Земля врачам» продолжается в Подмосковье. За первый месяц 2024 года участки получили 28 медицинских специалистов, сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.

В этом году землю получили врачи в городских округах Богородский, Бронницы, Воскресенск, Домодедово, Егорьевск, Клин, Коломна и других. Всего за время действие программы участки получили почти 2,2 тысячи медицинских специалистов.

«Только за первый месяц этого года участки получили 28 врачей. Если говорить в целом, с начала действия закона практически все узкие специалисты, которые стали участниками программы, получили заветные сотки», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Наталья Адигамова подчеркнула, что программа будет действовать в Подмосковье на протяжении двух лет. Ее реализация ведется для привлечения новых медицинских специалистов.

Получить землю могут врачи, работающие на территории Московской области не менее трех лет. Подать заявку на участие в программе можно через местную администрацию или на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии 10 поликлиник и 12 фельдшерско-акушерских пунктов в Подмосковье до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи
02 февраля 2024, 21:04
Глава округа Воскресенск оценил модернизацию цехов компании «НПО АСТА»
Unsplash
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Воскресенское предприятие «НПО АСТА» расширяет производство. Модернизированные цеха выпустят новую линейку регуляторов давления для систем теплоснабжения ЖКХ и промышленных заводов.

В цехе механической обработки будут изготавливать регулирующие и предохранительные клапаны, а также крупную запорную арматуру.

На производстве введен в работу фрезерный станок, весом 29 тонн, с возможностью обработки крупногабаритных деталей, - рассказал заместитель генерального директора по производству Александр Яркин.

Новейшие современные станки требуют квалифицированных специалистов. Компания сотрудничает с Воскресенским колледжем, проводит стажировки для студентов и обучает будущих сотрудников.

«Вот это самое главное, чтобы молодежь оставалась в округе и никуда не уезжала», - отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

В прошлом году предприятие отгрузило продукции на 760 миллионов рублей, а в следующем - запланировано 2 миллиарда.

На сегодняшний день на предприятии трудится 250 сотрудников. Активное наращивание производственных мощностей позволяет каждый месяц выпускает по несколько новых продуктов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск Промышленность

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