Выездная встреча администрации с жителями Цемгиганта прошла в Воскресенске

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Заместители главы округа Воскресенск, сотрудники администрации муниципалитета, специалисты управляющих и ресурсоснабжающих организаций встретилась с жителями микрорайона Цемгигант. В этот раз на встрече присутствовали и специалисты здравоохранения: заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина, представитель территориального управления министерства Светлана Орловская и главный врач Воскресенской больницы Юрий Райхман.

«Мы видим запрос жителей на строительство и ремонт. Вопросы оказания медицинской помощи на встречах возникают крайне редко. Чаще всего объясняем новые стандарты оказания медицинской помощи и оснащения», - рассказала Елена Шуткина.

Среди поступивших от горожан вопросов прозвучали вопросы содержания придомовой территории, работы детского сада, ремонта дорог, а также подтопления микрорайона стоками канализации.

Специалисты Белоозерского ЖКХ устранят затопление на улице Мичурина до конца недели. Подтопление на улице Тополиной также ликвидируют в ближайшее время.

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