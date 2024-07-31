31 июля 2024, 17:34

Выездная встреча администрации с жителями Цемгиганта прошла в Воскресенске

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В городском округе Воскресенск представители администрации организовали выездную встречу с жителями микрорайона Цемгигант. Помимо популярных на таких встречах вопросов благоустройства, обсудили и вопросы оказания медицинской помощи.

Заместители главы округа Воскресенск, сотрудники администрации муниципалитета, специалисты управляющих и ресурсоснабжающих организаций встретилась с жителями микрорайона Цемгигант. В этот раз на встрече присутствовали и специалисты здравоохранения: заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина, представитель территориального управления министерства Светлана Орловская и главный врач Воскресенской больницы Юрий Райхман.

«Мы видим запрос жителей на строительство и ремонт. Вопросы оказания медицинской помощи на встречах возникают крайне редко. Чаще всего объясняем новые стандарты оказания медицинской помощи и оснащения», - рассказала Елена Шуткина.

Среди поступивших от горожан вопросов прозвучали вопросы содержания придомовой территории, работы детского сада, ремонта дорог, а также подтопления микрорайона стоками канализации.

Специалисты Белоозерского ЖКХ устранят затопление на улице Мичурина до конца недели. Подтопление на улице Тополиной также ликвидируют в ближайшее время.

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Благоустройство Воскресенск Ремонтные работы
31 июля 2024, 18:27
Глава Люберец проверил готовность детского сада на 180 мест в Малаховке
администрация г.о. Люберцы
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Новый детский сад на 180 мест откроют в поселке Малаховка 2 сентября. Готовность учреждения проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В новом здании появятся группы, актовый и спортивный залы, бассейн. В детском саду будут обучать английскому языку. Около учреждения установят спортивное оборудование и оборудуют площадки для прогулок.

Строительный объект посетил глава Люберец.

«Новый детский садик на 180 мест на улице Свердлова в поселке Малаховка готовится к открытию. Еще недавно это было заброшенное здание, но в рамках государственно-частного партнерства инвестор преобразовал его в красивое и современное учреждение образования», - прокомментировал глава муниципалитета Владимир Волков.

Учреждение откроет двери для детей от 1,5 лет. Произойдет это уже 2 сентября.

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Люберцы Строительство Детские сады
31 июля 2024, 18:15
Первый замглавы Можайского округа встретился с многодетными семьями
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский провел встречу с многодетными семьями. Жители обратились к нему с вопросами по ремонту дорог и установке детской площадки.

Большая части жителей деревни Большое Новосурино это многодетные семьи. Их встреча с первым замглавы состоялась по поручению главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева.

Во время беседы обсудили, где разместить новую детскую площадку. Другие вопросы жителей касались ремонта автомобильных дорог.

«Спасибо каждому, кто пришел сегодня на встречу. Обратная связь очень важна в нашей работе, а собрания такого формата помогают нам понимать потребности жителей еще лучше. В ближайшее время все вопросы отработаем, определим сроки реализации каждого предложения», - сказал первый заместитель главы Можайского городского округа Алексей Сперанский.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья Можайск
31 июля 2024, 18:08
Депутаты встретились с жителями Воскресенска в рамках предстоящих выборов
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Депутаты «Единой России» организовали цикл встреч с жителями городских округов, где осенью 2024 года проведут выборы в новый состав Советов депутатов. В 25 округах уже провели 1516 таких встреч, в них приняли участие более 20 тысяч жителей. В Воскресенске партийцы побеседовали с собравшимися по темам благоустройства территории и охраны окружающей среды.

Народные избранники встречаются с жителями округов Московской области, в которых пройдут выборы в новый состав Советов депутатов. Свыше 1500 таких встреч уже провели в Подмосковье. Предложения и идеи, озвученные участниками на таких собраниях, включат в предвыборную программу «Единой России».

«Цель этих мероприятий - выявить наиболее острые вопросы, требующие решения. На данный момент местными исполкомами при участии как действующих депутатов всех уровней, так и тех, кто выдвинул свои кандидатуры для участия в выборах, проведено 1 516 таких встреч», - заявил депутат Денис Перепелицын.

Подобные встречи проходят и в Воскресенске. Там обсуждают темы благоустройства территории, улучшения инфраструктуры, охраны окружающей среды. Горожане могут задать интересующие вопросы, получить на них ответы, высказать идеи и предложить варианты решения проблем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Депутаты Воскресенск «Единая Россия» Выборы
31 июля 2024, 18:02
Тендер на строительство котельной объявили в Наро-Фоминске
Медиаархив Московской области
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Конкурс на подготовку проектной документации и строительство котельной объявили в Наро-Фоминске. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и построить здание котельной на улице Карла Маркса. Также в контракт входят закупка и монтаж оборудования, необходимого для работы объекта.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и оплатят из средств бюджета Наро-Фоминского городского округа Московской области.

Выполнить контракт нужно в 2025 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Строительство

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