Выездная встреча администрации Пушкино с жителями прошла в Ивантеевке

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На встречу пришли около 65 человек. Они обсудили вопросы переселения из аварийного жилья, ЖКХ, транспорта, земельно-имущественных отношений, оказания материальной помощи и компенсационных выплат.

«Отмечу, что многие жители приходят с конкретными предложениями и собственным видением решения ситуации. По каждому вопросу гражданам были даны соответствующие разъяснения. Более сложные вопросы направлены ответственным службам для поиска эффективных вариантов их решения», - рассказал Максим Красноцветов.

В конце встречи глава округа поблагодарил всех участников за плодотворную работу.

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