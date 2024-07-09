09 июля 2024, 17:26

Выездная встреча администрации Мытищ с жителями прошла в парке Ветеранов

Пресс-служба городского округа Мытищи
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Мытищинский Парк Ветеранов, хотя еще не полностью открыт, уже доступен для отдыха жителям и гостям округа. Однако не все обновления в парке были одобрены местными жителями. Срочную выездную администрацию по текущей ситуации в парке провел исполняющий обязанности главы округа Олег Сотник.

Основное внимание на встрече уделили «площадке с самолетами». Этот уникальный арт-объект органично вписался в парковое пространство, но вызвал разногласия среди жителей по своему функционалу. Площадка пользуется популярностью среди подростков, однако не хватает новых и безопасных развлечений для малышей.

Олег Сотник отметил, что пока основные работы не завершены, мы продолжаем встречаться с жителями, обсуждать вопросы и предложения. Часто случается, что у архитекторов одно видение, а у жителей - другое.

Отметим, что на этой встрече обсудили отдельные моменты по обустройству территории и диалог с жителями продолжится, чтобы найти наилучший вариант для всех.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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Благоустройство Мытищи Парки
09 июля 2024, 18:14
Более 1,8 миллиона человек посетили подмосковные парки на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Подмосковные парки на прошедшей неделе посетили более 1,8 миллиона человек. Эту статистику представило Министерство благоустройства региона.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора», - отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самое большое количество посетителей зафиксировали в субботу, 6 июля - более 320 тысяч человек, а самыми популярными стали парки в Балашихе, Химках, Клину, Мытищах и Пушкино.

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Парки
09 июля 2024, 18:10
Форум областного молодежного парламента прошел в Мытищах
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Участники молодежного парламента Московского области встретились на форуме в молодежном центре «Импульс» в Мытищах. Они подвели итоги работы комитетов, ознакомились с законопроектами и инициативами региона.

Молодые парламентарии ознакомились с законопроектом об изменении налоговой системы в следующем году, а также с инициативами «Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед Московской областью», «О кадетском образовании в Московской области» и «О внесении изменений в Закон „О Московском областном молодежном парламенте“.

На форуме были председатель молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Мытищи Мария Петрова, руководитель фракции «Новые люди» в Мособлдуме, заместитель председателя Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Лев Закиров, исполнительный директор общественной организации «Здоровое Отечество» Дарья Кулаева, председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова.

Участники форума обсудили вопрос о том, какую пользу депутатскому корпусу и общественным организациям может принести молодежь.

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Мытищи Законы Молодежь Депутаты Мособлдума Молодежный
09 июля 2024, 18:05
Более 240 гектаров земли обработают от борщевика в Мытищах в этом году
Пресс-служба городского округа Мытищи
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С 2017 года в муниципалитете активно ведется борьба с опасным сорняковым растением, известным как борщевик Сосновского. Администрация городского округа Мытищи осуществляет еженедельный мониторинг.

Это растение характеризуется высокой репродуктивной способностью, способной принести от 15 до 20 тысяч семян на одно растение. Распространяясь с помощью ветра, воды, животных, птиц и транспорта, семена могут сохраняться в почве до пяти лет.

В этом году планируется обработать общей площадью 240 гектаров территории округа. Из-за погодных условий начало работ задержалось до 15 мая, но специалисты уже вошли в график. Первый этап борьбы, который продолжался до 20 июня, включал обработку растений химическими препаратами. Применяются гербициды избирательного действия, разрушающие борщевик, но не повреждающие другие растения.

На втором и третьем этапах, до 30 августа, проводится механическое скашивание в недоступных для химической обработки местах, а также локальные химические обработки там, где это необходимо.

Отметим, что все обнаруженные места произрастания борщевика отмечены на интерактивной карте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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Мытищи Сельское хозяйство
09 июля 2024, 17:40
Новое производство смузи и вафель запустят в Пушкино к 2026 году
Мининвест МО
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Новое предприятие по производству смузи, напитков и вафель под брендом Moozi появится в Пушкино к 2026 году. «Первая зеленая компания» уже приступила к строительству производственно-складского комплекса, о чем сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Ввести предприятие в эксплуатацию инвестор планирует в третьем квартале 2026 года. Общий объем вложений составит не менее 250 миллионов рублей. На новом производстве появится около 80 рабочих мест», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Напитки будут готовить по особой технологии шоковой заморозки, которая позволяет сохранить пищевую ценность и витамины в исходных ингредиентах.

«На нашем предприятии будут производиться смузи под самые разные задачи - от детокса до набора мышечной массы, которые будут содержать необходимые человеку микроэлементы, витамины, минералы и жирные кислоты», - отметил генеральный директор компании Дмитрий Кульков.

Сейчас продукты под брендом Moozi уже выпускают в Пушкинском округе. Это восемь видов смузи и четыре вида вафель. В сентябре планируется запуск серийного производства напитков.

До конца 2025 года в Можайске запустят первую линию нового производства минеральной ваты. Соглашение об этом на полях ПМЭФ заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин.

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Инвестиции Строительство Пушкино Промышленность

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