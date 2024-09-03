Выездная бригада врачей из медцентра Рошаля провела прием детей в Истре

Проводить приемы в Истре врачи клинического центра начали еще до открытия медицинского учреждения. Жителям очень удобен такой формат, ведь можно получить консультация сразу нескольких специалистов и узнать мнение не только местных врачей, но и областных.

На прием к урологу пришли 20 ребят, невролог принял 40 детей, а офтальмологи - 46. Травматологи-ортопеды приняли 34 юных пациентов.

«В основном пациенты обращаются с жалобами на нарушение осанки, деформацию нижних конечностей. Почти половина случаев поддается консервативному лечению, и оперативного вмешательства не требуется. Некоторым пациентам было предложено плановое оперативное лечение в Детском клиническом центре имени Рошаля, другие - приглашены на плановую госпитализацию. Дальнейшая тактика их лечения будет определена уже в условиях центра», - рассказала травматолог-ортопед Детского клинического центра имени Рошаля Анастасия Поддубная.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что новые медицинские учреждения откроют в восьми округах в этом году.

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