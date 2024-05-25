Выездная администрация прошла в пушкинском поселке Лесной

Всего на встречу пришло 42 человека. По многим вопросам разъяснения были получены непосредственно на ней, по отдельным темам требуется дополнительная проработка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Один из главных вопросов, который волновал жителей, - строительство дороги Тарасовка - Ивантеевка. Местный житель Артем Старков выразил опасения, что его участки могут попасть под изъятие во время работ. Глава округа пообещал проработать этот вопрос с профильными ведомствами.

Также жители интересовались капитальным ремонтом многоквартирных домов, обустройством футбольного поля и качеством воды.

Антон Велиховский отметил, что новый формат выездных администраций с участием центральных органов исполнительной власти позволяет напрямую услышать мнение жителей и оперативно решать их проблемы.