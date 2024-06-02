Выездная администрация прошла в поселке имени Цюрупы в Воскресенском округе

Формат выездных администраций давно популярен среди жителей Воскресенского округа, проживающих в отдаленных селах и деревнях. Он позволяет получить ответы на вопросы лично и оперативно решить волнующие проблемы. В этот раз в поселок имени Цюрупы на встречу с жителями приехали представители предприятий сферы ЖКХ, благоустройства, здравоохранения и образования, а также глава городского округа.

«Так как у нас обширное информирование, приехали жители не только с самой Цюрупы, но и из Конобеева, из Нерской… Даже из города приехали. Это востребовано, и мы принимаем всех. Мы здесь находимся до самого последнего посетителя, пока не ответим на все вопросы. Я надеюсь, мы каждому жителю поможем», - заявил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Большинство вопросов касались темы медицинского обслуживания. Адресные разъяснения давали заместитель министра здравоохранения Московской области Геннадий Легостаев и заместитель главного врача Воскресенской больницы Наталья Муравьева. Вторая популярная тема была связана с качеством дорог. Администрация округа взяла все озвученные жителями вопросы на контроль.

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