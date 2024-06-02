02 июня 2024, 23:15

Выездная администрация прошла в поселке Черкизово в Пушкинском округе

Медиасток.рф
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Жители Черкизово смогли лично задать вопросы главе округа и руководителям подведомственных учреждений на встрече в формате «выездной администрации». Основные темы: благоустройство и движение общественного транспорта.

33 жителя дачного поселка Черкизово пришли на встречу с главой Пушкинского округа и его заместителями, а также руководителями подведомственных учреждений и активистами «Единой России». Озвученные вопросы касались благоустройства территории и обустройства тротуаров, организации дорожного проезда, а также движения общественного транспорта.

«Были вопросы градостроительной политики. Приходили несколько инициативных групп, которые поднимали вопрос по поводу прохождения некоторых автомобильных дорог, по поводу генерального плана развития и некоторых территорий. И все это активно обсуждалось», - отметил глава Пушкинского округа Максим Красноцветов.

По многим вопросам жители получили разъяснения сразу на встрече, по определенным темам требуется проработка. Глава округа поблагодарил всех за конструктивный диалог.

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Благоустройство Дороги Пушкино
02 июня 2024, 22:50
Парк в Шатуре превратился в город профессий в День защиты детей
Медиасток.рф
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В парке Шатуры в День защиты детей открылся город профессий. Все желающие могли попробовать в себя в роли радиоведущего, графического дизайнера, исследователя или художника.

Каждый посетитель парка в Шатуре в День защиты детей становился жителем города профессий. При входе всем выдавали «трудовые книжки». Здесь можно было попробовать себя в роли радиоведущего, графического дизайнера, исследователя или художника. К примеру, нарисовать картину, заглянуть в микроскоп или правильно ответить на вопросы. За верные ответы в «трудовой» делали запись.

Для ребят организовали много развлечений и мастер-классов: по работе с сухоцветами, глиной или игре на ханги. Активисты российского движения детей и молодежи учили плести маскировочные сети и оказывать первую медицинскую помощь. Самым активным участникам вручали детскую валюту «рублята», которую можно было обменять на подарки.

На сцене парка прошел фестиваль с выступлениями творческих коллективов городского округа. Все без исключения участники праздника получили мороженое - подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Праздники Дети Шатура
02 июня 2024, 22:38
Юный пациент «Кораблика» из Подольска побыл спасателем в День защиты детей
Медиасток.рф
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Мечта 12-летнего Димы из Подольска прокатиться на пожарной машине осуществилась в День защиты детей. Парень проходит лечение в дневном стационаре Федерального детского реабилитационного центра «Кораблик».

Юный Дима давно мечтал прокатиться на настоящей пожарной машине. Сейчас мальчик лечится в реабилитационном центре «Кораблик». Именно здесь он встретился с главой округа Григорием Артамоновым и поделился с ним заветной мечтой. В День защиты детей сотрудники МЧС показали Диме спецтехнику, которой пользуются при тушении пожаров, надели шлем и куртку спасателя - и предложили поработать водяным шлангом.

«Данный автомобиль является довольно уникальной единицей, потому что их всего два в Московской области, этот автомобиль способен забирать воду с удаленных источников на расстоянии до 50 метров», - отметил заместитель начальника Подольского пожарно-спасательного отряда, подполковник внутренней службы Константин Климкин.

Также в честь Дня защиты детей глава округа вручил Диме конструктор с пожарной машиной.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети
02 июня 2024, 22:09
Более тысячи жителей Котельников отпраздновали День защиты детей в Кузьминском парке
Медиасток.рф
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В День защиты детей в Кузьминском лесопарке прошло общеобластное мероприятие «Город профессий». Его посетили более 1000 жителей Котельников.

День защиты детей в Котельниках отметили масштабным мероприятием «Город профессий». В Кузьминском лесопарке военные и медики, работники театра и художники, музыканты, садоводы и другие специалисты погружали юных жителей в мир профессий. Здесь прошло костюмированное шествие, квесты для школьников, анимационная программа с творческими мастер-классами, настольными играми и шоу мыльных пузырей. Каждого ребенка угостили мороженым от губернатора Московской области и главы округа.

«День защиты детей - великолепный праздник. И конечно, он важен очень для взрослых. Мы должны оберегать и любить своих детей. Мы должны сделать все для того, чтобы они росли в благополучии, счастье, радости и видели только мирное небо над головой», - сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Мероприятие, которое посетило более 1000 жителей, организовала администрация округа при поддержке Министерства культуры и туризма, Министерства социального развития Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети Котельники
02 июня 2024, 21:42
Выездная администрация прошла в поселке имени Цюрупы в Воскресенском округе
Медиасток.рф
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На встречу с жителями поселка имени Цюрупы приехало руководство Воскресенска, а также представители предприятий сферы ЖКХ, благоустройства, здравоохранения и образования. Большинство вопросов касались медицинского обслуживания и качества дорог.

Формат выездных администраций давно популярен среди жителей Воскресенского округа, проживающих в отдаленных селах и деревнях. Он позволяет получить ответы на вопросы лично и оперативно решить волнующие проблемы. В этот раз в поселок имени Цюрупы на встречу с жителями приехали представители предприятий сферы ЖКХ, благоустройства, здравоохранения и образования, а также глава городского округа.

«Так как у нас обширное информирование, приехали жители не только с самой Цюрупы, но и из Конобеева, из Нерской… Даже из города приехали. Это востребовано, и мы принимаем всех. Мы здесь находимся до самого последнего посетителя, пока не ответим на все вопросы. Я надеюсь, мы каждому жителю поможем», - заявил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Большинство вопросов касались темы медицинского обслуживания. Адресные разъяснения давали заместитель министра здравоохранения Московской области Геннадий Легостаев и заместитель главного врача Воскресенской больницы Наталья Муравьева. Вторая популярная тема была связана с качеством дорог. Администрация округа взяла все озвученные жителями вопросы на контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Дороги Воскресенск

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