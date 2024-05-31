Выездная администрация по вопросам ЖКХ прошла в поселке Назарьево

Одной из тем стало состояние хоккейной коробки. Ежегодно здесь зимой заливают каток, а летом проводят футбольные матчи. Но состояние спортивного объекта поддерживается лишь силами местных жителей.

«В ходе инспекции мы зафиксировали ряд проблемных вопросов. К ним относятся качество питьевой воды в поселке Назарьево, ремонт покрытия на детской площадке в сквере у КДЦ „Назарьевский“, содержание сквера, хоккейной коробки и мемориала, находящегося в ведении культурно-досугового центра, закрытие кружков. Также обсудили закрытие единственного магазина в поселке, обустройство остановки на маршруте от Можайского шоссе до Назарьево, уборку центральной дороги и обустройство парковки у детского сада. Все проблемы передаем в работу профильным службам администрации», - сообщил Александр Тесля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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