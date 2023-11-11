Выездная администрация обсудила вопросы благоустройства с жителями села Атепцево в Наро-Фоминске

Задать свои вопросы представителям администрации округа пришли жители сел Атепцево, Каменское, деревни Елагино и поселка Новая Ольховка. Начальник Территориального управления Атепцево Ирина Волышина рассказала, что такой формат очень удобен для граждан.

«Это очень удобно для людей. Люди могут прийти рядом с домом, поговорить с главой или замами, обозначить свои проблемы. Есть вопросы разного характера, в том числе и социального. Из села Каменское пришли люди по вопросу отсутствия сотрудника в почтовом отделении», - рассказала Ирина Волышина.

На таких встречах неважных вопросов нет. И отсутствие сотрудника на почте - проблема для пожилых людей, многие из которых не пользуются онлайн-сервисами, и не могут сами оплатить коммунальные услуги или налоги. Жителям Каменского пообещали найти почтальона.

«Год назад обращалась жительница левобережья об освещении пешеходного моста. Сегодня она пришла с благодарностью. Установили две дополнительные опоры, повесили фонари и мост освещен», - поделилась Ирина Волышина.

Подавляющая часть обращений касалась благоустройства территорий, текущего и планового ремонта жилого фонда, строительства новых объектов и медицинской доступности.

Заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова рассказал об обращениях местных жителей, связанных с оказанием медицинских услуг.

«Было обращение по проведению диспансеризации в нашей областной больнице. Жители задавали вопросы, каким образом сейчас можно сделать маммографию. У нас есть небольшие проблемы с тем, что маммографом не работает в филиале Наро-Фоминска, но есть работающий аппарат в Селятино. И у нас есть возможность доставки наших жителей», - рассказала Наталья Трофимова.

Отметим, что в округе многие являются активными участниками областной программы «Активное долголетие», но в селах не всегда удается донести до людей, какие возможности у них есть.

«И эти вопросы в рамках программы будем решать. И еще хочу призвать жителей Атепцево более активно записываться в любые секции по \"Активному долголетию\"», - подытожила Наталья Трофимова Выездная администрация зафиксировала все обращения, они будут проработаны в кратчайшие сроки.

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