18 августа 2024, 13:06

Выездная администрация для подмосковных управдомов прошла в Солнечногорске

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Выездная встреча администрации нового формата прошла в Солнечногорске. В дискуссии приняли участие председатели и члены советов многоквартирных домов из восьми подмосковных округов, включая Волоколамский, Истру, Клин, Красногорск и Лотошино.

Они обсудили актуальные вопросы совместно с представителями правительства Московской области, местными органами самоуправления и ресурсоснабжающими организациями. На встрече присутствовали депутат Государственной Думы РФ Сергей Колунов, заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Эдуард Сущенко, а также председатель Ассоциации советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

Она отметила, что такой формат общения способствует установлению личного контакта и прямого диалога с жителями. Встреча была организована в соответствии с конкретными запросами активистов, что позволило пригласить представителей соответствующих ведомств.

В ходе обсуждений акцентировали внимание на вопросах состояния жилого фонда с учетом подготовки к осенне-зимнему периоду, взаимодействия с управляющими компаниями, а также на содержании контейнерных площадок.

Кроме того, управдомы обратились к Сергею Колунову с просьбой более подробно проинформировать о законодательных инициативах, связанных с расширением перечня газораспределительных организаций, уполномоченных на проведение технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

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Солнечногорск
18 августа 2024, 12:42
Международный турнир по гандболу «Кубок губернатора» открыли в Чехове
Телеканал «360»
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Церемония открытия международного турнира по гандболу «Кубок губернатора» прошла во дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова в Чехове. Сборная Ирана «Табас» и «Пермские медведи» сыграли первый матч.

Обе команды забирали друг у друга преимущество, однако «Пермские медведи» сумели победить со счетом 28:23.

Торжественное открытие кубка прошло после первого матча. Творческие коллективы Чехова вышли на паркет дворца спорта «Олимпийский».

Действующие обладатели трофея «Чеховские медведи» сразились с командой гандбольного клуба «Минск». В первом тайме игра шла на равных, но во втором - хозяева площадки забили несколько голов и определили исход матча. «Медведи» победили со счетом 41:31.

«Мы хорошо сыграли в защите, несмотря даже на большой счет. Мы не плохо отстояли, отработали и убежали в быстрые контратаки», - прокомментировал капитан гандбольного клуба «Чеховские медведи» Кирилл Котов.

«Кубок губернатора» Московской области Андрея Воробьева проводится в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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Спортсмены Чехов Нацпроекты
18 августа 2024, 12:34
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 20 августа
Медиасток.рф
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Специалисты Комитета лесного хозяйства Подмосковья зафиксировали пожар, который произошел в Малаховском участковом лесничестве, расположенном в двух километрах от дачного поселка Овражки. Представители ведомства также поделились прогнозом пожарной опасности на ближайшие три дня.

Площадь пожара составила 0,01 гектара. В тушении приняли участие две единицы техники и четыре представителя лесопожарных формирований.

18, 19 и 20 августа на большей части территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности. При этом в Московском учебно-опытном, Талдомском и Шатурском ожидается второй класс опасности, а в Дмитровском и Сергиево-Посадском лесничествах прогнозируют первый класс.

В ближайшие дни температура воздуха будет колебаться в пределах 24-27 градусов днем, а ночью - 15-20. Синоптики обещают малооблачную погоду. Возможны кратковременные дожди.

В этот день предки особенно акцентировали внимание на здоровье, советуя включить в рацион лук, соль, хлеб и квас, чтобы оставаться здоровыми в течение года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Лесные пожары Прогноз погоды Погода
18 августа 2024, 11:45
Четырем школьникам из Наро-Фоминска вручили первые паспорта
Телеканал «360»
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Четырем школьникам из Наро-Фоминска вручили первые паспорта в администрации городского округа. Торжественная церемония прошла в зале заседаний.

Прокурор Наро-Фоминска Василий Атнонов-Романовский и заместитель главы городского округа Елена Кузнецова вручили подросткам цветы и памятные сувениры от Романа Шамнэ.

Данила Коростелев горд, что стал полноправным гражданином России.

«Для того, чтобы церемония вручения запомнилась, конечно, надо вручать его в торжественной обстановке. На настроение влияет все: звучит гимн, показывают фильм об истории паспорта, вручают памятные подарки, девочки получают цветы. Это приятно. Сегодня я даже видела у некоторых родителей слезы на глазах», - сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Елена Кузнецова.

Участники торжественной церемонии познакомились с историей паспорта и сделали фотографии на память.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Паспорта
18 августа 2024, 10:46
Администрация Красногорска провела встречу с жителями в ДК «Подмосковье»
Медиасток.рф
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Администрация городского округа Красногорск провела выездную встречу с жителями в доме культуре «Подмосковье». Специалисты профильных ведомств рассмотрели более 40 обращений.

Практика «выездных администраций» - инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава Красногорска Дмитрий Волков, его заместители и руководители ведомств рассмотрели вопросы транспортного сообщения, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Жительница поселка Архангельского поблагодарила администрацию за ремонт пешеходных дорожек в Парке Победы. Подрядчик заменил 2300 квадратных метров асфальта.

Леонид Трестин - руководитель городской патриотической организации, где школьники занимаются реконструкцией сражений, изучают военную историю и участвуют в раскопах. Педагог попросил поддержки у муниципалитета, ведь ребята уже собрали музей из найденных экспонатов.

«Экспонаты все найдены в местах боев Великой Отечественной войны. Есть и печка-буржуйка, и крышка люка от танка Т-34», - рассказал руководитель городской патриотической организации Леонид Трестин.

Специалисты администрации рассмотрели порядка 40 обращений. Все они взяты в работу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск

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