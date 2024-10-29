Выезд из ЖК «Калиновка» на Каширское шоссе построят в Ленинском в 2027 году

Новая дорога улучшит транспортную доступность жилой застройки, где будут проживать свыше 31 тысячи человек. Водители получат комфортный выезд в сторону Каширского шоссе и подъезд к платформе Калинина, для пешеходов тоже разработают маршрут к ж/д станции. У платформы сделают разворотную площадку для общественного транспорта.

Когда движение запустят, значительно снизится нагрузка на дорогу в деревне Сапроново, по которой сейчас выезжают на федеральную трассу.

Подрядчика для проекта уже определили. Эти работы планируется закончить в третьем квартале следующего года, а завершить строительство дороги - в четвертом квартале 2027-го.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.