29 октября 2024, 11:55

Выезд из ЖК «Калиновка» на Каширское шоссе построят в Ленинском в 2027 году

Минтранс Подмосковья
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Проектирование новой дороги «Щербинка — Федюково — Каширское шоссе» начнется в Ленинском округе до конца года. У жителей ЖК «Калиновка» появится выезд на трассу и маршрут к железнодорожной станции Калинина. Подробности сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Новая дорога улучшит транспортную доступность жилой застройки, где будут проживать свыше 31 тысячи человек. Водители получат комфортный выезд в сторону Каширского шоссе и подъезд к платформе Калинина, для пешеходов тоже разработают маршрут к ж/д станции. У платформы сделают разворотную площадку для общественного транспорта.

Когда движение запустят, значительно снизится нагрузка на дорогу в деревне Сапроново, по которой сейчас выезжают на федеральную трассу.

Подрядчика для проекта уже определили. Эти работы планируется закончить в третьем квартале следующего года, а завершить строительство дороги - в четвертом квартале 2027-го.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.

Дороги Ленинский округ
29 октября 2024, 11:55
Два новых троллейбусных маршрута запустят в Подольске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Муниципальное предприятие «Подольский троллейбус» посетил заместитель главы округа Александр Кондратюк. Он проверил работу перевозчика и общее состояние троллейбусного парка.

Троллейбусная система муниципалитета является самой молодой из функционирующих в России. Этим видом транспорта в прошедшем году воспользовалось более шести миллионов пассажиров.

Предприятие постоянное старается развиваться и улучшать качество обслуживания жителей городского округа. В ближайшем будущем будут приобретены 12 новых троллейбусов для запуска еще двух маршрутов. «Подольский троллейбус» также продолжит обновление своего транспортного парка, который сейчас располагает 42 троллейбусами.

Александр Кондратюк во время визита проверил, в каких условиях работают и отдыхают работники предприятия, и выяснил, в чем нуждается перевозчик для повышения качества обслуживания жителей муниципалитета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск
29 октября 2024, 11:47
Более 250 автобусов подготовили к зимнему сезону в Подольске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Подольский филиал предприятия «Мострансавто» завершил работы по сезонному техническому обслуживанию транспортного парка. К зимней эксплуатации готовы 235 автобусов.

Работники сервисного центра выполнили более десяти подготовительных мероприятий. У автобусов промыли фильтры топливной системы, проверили состояние охлаждающей жидкости и топливных баков, двигатели отопительной системы в кабине водителя и салоне, работу климатической установки.

Специалисты также заменили поврежденные сиденья, обшивку салонов и напольное покрытие, проверили работу всех внутренних механизмов и оборудования, а в случае необходимости отремонтировали кузов и колесные диски. Во всех транспортных средствах помыли двигатели и салоны. В результате были выполнены все запланированные мероприятия по подготовке автобусного парка к зиме.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Автобусы
29 октября 2024, 11:16
Еще 40 тысяч женщин обучились в центрах грудного вскармливания в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
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В роддомах и перинатальных центрах Московской области работают центры грудного вскармливания. С начала года обучение в них прошли почти 40 тысяч женщин. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«В таких центрах женщинам доступна бесплатная помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию. Важно, что получить ее можно как во время пребывания в медучреждении, так и после», - отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В медучреждениях женщины могут обратиться к специалистам - врачам, медсестрам и консультантам по грудному вскармливанию. Они помогают сохранить здоровье и избежать проблем, препятствующих грудному вскармливанию.

Напомним, на портале «Стань мамой в Подмосковье» доступна информация о родовспоможении в регионе.

Здравоохранение Врачи Медицина
29 октября 2024, 11:06
Рейтинг кадастровых инженеров за 9 месяцев опубликовали в Подмосковье
Фото БТИ МО
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Росреестр по Московской области подготовил рейтинг кадастровых инженеров по итогам их работы за девять месяцев. Данные помогут жителям выбрать специалиста для качественного проведения кадастровых работ.

В рейтинге можно увидеть основные показатели работы кадастровых инженеров, в том числе данные о количестве положительных решений, отказов и приостановлений. Там есть данные о саморегулируемой организации, в которой состоит специалист, его номер в государственном реестре.

В Подмосковье работают 2 936 кадастровых инженеров. Рейтингование поможет жителям выбрать специалиста для оформления прав на недвижимость и других работ.

Рейтинги Работа Недвижимость

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