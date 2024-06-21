Выборы в Совет депутатов Одинцовского округа пройдут 8 сентября

Важное решение о назначении выборов нового состава совета в соответствии с законодательством обсудили на заседании в администрации округа. Это стало центральной темой повестки дня.

«Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Предлагается назначить выборы депутатов Совета депутатов Одинцовского городского округа на 8 сентября 2024 года», - отметил заместитель главы Одинцовского округа Роман Неретин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о высоком уровне доверия жителей к правительству по итогам выборов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».