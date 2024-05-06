Вячеслав Духин будет курировать Минсельхозпрод Подмосковья

«Министром сельского хозяйства и продовольствия региона будет руководить Сергей Двойных, которого мы тоже хорошо знаем по работе замминистра инвестиций. Курирование этого блока будет осуществлять Вячеслав Духин», - сказал Андрей Воробьев.

Комитет лесного хозяйства Подмосковья переходит под кураторство Романа Каратаева.

«Комлесхоз, в свою очередь, будет курировать Роман Каратаев, что уже и происходило в части учений, недопущения инцидентов, связанных с лесом», - добавил губернатор.

На базе Главного управления содержания территорий Подмосковья создают новое министерство - по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Это все, что связано с содержанием многоквартирных домов, работой управляющих компаний, чистотой и порядком во дворах и подъездах. Подмосковье усиливает это направление, этот блок. Все полномочия, связанные с обращениями по мусору, передаются из Министерства ЖКХ в новое ведомство.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору войдет в блок Евгения Хромушина. Возглавит подразделение заместитель председателя правительства, министр Владислав Сергеевич Мурашов.

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