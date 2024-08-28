28 августа 2024, 10:48

Вторую партию гумпомощи для жителей Курской области отправили из Фрязина

Читайте нас в: Google Новости

Жители и сотрудники предприятий Фрязина собрали новую партию гуманитарного груза. Ее отправили в Курскую область.

Продукты и вещи продолжают ежедневно приносить неравнодушные жители Фрязина в пункты сбора. Активную помощь пострадавшим в Курской области оказывают и местные предприятия.

«Предприятия нашего научно-производственного комплекса вносят огромный вклад в оказание помощи соотечественникам из регионов, которые находятся в зоне боевых действий. Они закупают тактическую технику, обмундирование, запасные генераторы, лекарства, а для гражданских - одежду, еду и школьные принадлежности. Благодарю руководителей и сотрудников городских предприятий за бескорыстную помощь общему делу», - прокомментировал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Сейчас в распределительный центр, а затем в Курск отправится вторая партия гумпомощи. Ее загрузил вместе с волонтерами глава муниципалитета.

В округе продолжают работать три пункта сбора. В ДК «Исток», молодежном центре и общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Фрязино Курская область
28 августа 2024, 09:08
Молебен к началу учебного года провели в Дмитрове
Читайте нас в: Google Новости
Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл совершил напутственный молебен. Службу в Успенском кафедральном соборе в Дмитрове приурочили к предстоящему началу учебного года.

Епископа торжественно встретили перед Успенским собором благочинный Дмитровского церковного округа, протоиерей Афанасий Чорногуз и заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина. Визит был приурочен к кануну Успения Пресвятой Богородицы, началу нового учебного года и 870-летию Дмитрова.

Владыка впервые провел в Дмитрове такой масштабный молебен в сослужении с духовенством Дмитровского, Яхромского и Рогачевского благочиний. Он также обратился с проповедью к школьникам и призвал их трудиться, проявляя терпение. После епископ Кирилл передал директорам школ новые учебники по основам православной культуры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Религия Дмитров
28 августа 2024, 08:58
Спортивный инструктор Варвара Шумик пополнила штат детского сада в Дмитрове
Читайте нас в: Google Новости
Инструктор по физической культуре Варвара Шумик начала работать в Дмитрове. Она будет вести занятия в двух детских садах округа.

Варвара занималась санным спортом и входила в состав сборной Московской области. Она окончила Внуковскую школу в Дмитрове и поступила в местный филиал университета «Дубна» по целевому набору. Этим летом выпускница вуза начала вести занятия в детских садах «Родничок» и «Золотой ключик».

«Дети меня приняли очень хорошо, им нравятся занятия физкультурой. Сейчас, летом, мы стараемся проводить их на улице. Это и эстафеты, и командные игры, а утром для всех детей и даже воспитателей - обязательная физзарядка: веселая и с музыкой», - рассказала Варвара.

В будущем молодой педагог планирует совершенствоваться в профессии и повышать квалификацию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Учителя Детские сады
28 августа 2024, 08:57
Космический класс Востряковского лицея № 1 в Домодедове стал лучшим в России
Пресс-служба администрации Домодедово г.о.
Читайте нас в: Google Новости
По итогам прошлого учебного года космический класс Востряковского лицея № 1 в Домодедове стал лучшим в России. Он вошел в топ-8 рейтинга.

Востряковский лицей № 1 заключил соглашение с госкорпорацией «Роскосмос». В 2023-2024 учебном году там реализовали базовый модуль программы для 5-6 классов «Космический класс». Благодаря этому 26 ребят изучали геометрическое моделирование и основы моделирования, расширяя свои знания в инженерии. Для этого в лицее оборудовали современный кабинет для занятий авиамоделированием и робототехникой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что рекордное количество учеников пойдут в школы региона в сентябре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Город Домодедово
27 августа 2024, 22:34
Выставку памяти художника Александра Грекова откроют в Мытищах 29 августа
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
В Мытищинской галерее искусств готовится к открытию новая выставка «Народное искусство России. Связь времен», посвященная памяти Александра Грекова. Выставка позволит посетителям окунуться в историю народного творчества и ощутить глубокую связь современного искусства с его корнями, уходящими в народное и крестьянское творчество.

В экспозиции будут представлены уникальные экспонаты из восемнадцати областей и четырех республик Российской Федерации. Особое внимание уделено произведениям художников и народных мастеров из Подмосковья, среди которых известные на весь мир мытищинские Жостово и Федоскино.

Открытие выставки состоится 29 августа в 16:00. Вход на мероприятие свободный. Познакомиться с экспозицией можно будет в течение месяца, до 29 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Мытищи

Новости по теме