Второй в России после Санкт-Петербурга. Андрей Воробьев — о значимости детского хосписа в Подмосковье

Вблизи хосписа находятся парк и озеро. Персонал хосписа ведет регистр всех паллиативных пациентов в Московской области - их около 700.

«Врачи знают все эти семьи, потребности, которые у них есть, и поэтому проактивно, без обращения родителей, ежемесячно их посещают», - подчеркнул Александр Ткаченко.

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Областной хоспис открыли в 2019 году при участии председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам социального партнерства, председателя правления Фонда «Круг добра» Александром Ткаченко.

«Я хотел бы от всей души поблагодарить врачей, как и каждая мама, каждый ребенок, который здесь находится. Они очень ценят отношение всех работников хосписа», - добавил губернатор.

«Самое главное - замечательная команда врачей, специалистов, волонтеров. Они стремятся наполнить жизнью и теплом каждый день ребят. Спасибо за ваши добрые сердца», - отметил Андрей Воробьев.

Он навестил пациентов областного хосписа вместе с протоиереем Александром Ткаченко. Место располагается в живописном уголке - вблизи усадьбы Пржевальского.

Это единственный в Московской области государственный центр помощи неизлечимо больным детям с онкологическим статусом, тяжелыми патологиями нервной системы, спинальной мышечной атрофией и другими формами.

Помощь уже более чем 2 тысячам детей За время своей работы хоспис помог уже более чем двум тысячам детей. Навестив сегодня юных пациентов, губернатор и протоиерей подарили ребятам игрушки.