14 февраля 2025, 21:17

Второй в Подмосковье центр 3D-технологий открыли в Химках

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В инновационно-технологическом лицее городского округа Химки появился образовательный центр от Росатома. Он стал вторым во всем Подмосковье филиалом, где обучают аддитивным технологиям.

Аддитивные технологии - это уникальный способ изготовления 3D-деталей, при котором материал накладывают в несколько слоев. На изготовление одного объекта уходит от двух часов до нескольких дней. Технология помогает уменьшить издержки, ускорить и упростить процесс.

По словам директора бизнес-направления «Аддитивные технологии» Росатома Ильи Кавелашвили, этот метод обеспечивает легкость, надежность, прочность, скорость и экономическую эффективность, что даст конечному продукту большое преимущество.

Учебный центр, который открыли в Химках, объединяет в себе аддитивные технологии, образование и патриотическое воспитание детей.

«Это первая ступень подготовки кадров для работы в глобальной промышленности нашей страны, в сельском хозяйстве и в развитии новых технологий», - сказала руководитель Муниципального казенного учреждения «Малый бизнес Химки» Ольга Феляева.

Отметим, что в прошлом году в Красногорске начал работать первый центр аддитивных технологий общего доступа. Его воспитанники готовы проводить познавательные занятия для детей в Химках.

Дети Химки Образование Наука
14 февраля 2025, 22:09
Коллективу конструкторского бюро в Дубне вручили орден Александра Невского
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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов вручил директору акционерного общества «Государственное машиностроительное конструкторское бюро „Радуга“ имени Александра Березняка» Сергею Богатикову орден Александра Невского. Указ о награждении коллектива предприятия подписал президент России Владимир Путин.

Это уже второй орден, который получило конструкторское бюро. В 1983 году коллективу предприятия вручили орден Октябрьской революции. Торжественную церемонию награждения посетил и генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов осмотрел производственные цеха и площадки конструкторского бюро. Там он познакомился с новейшими разработками оборонной сферы. Помимо этого, Алиханов побеседовал с руководством завода и его сотрудниками.

«Поздравляю коллектив предприятия с получением такой высокой награды! Спасибо вам за неустанную работу и тот важнейший вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины, который вы вносите ежедневно!» - поблагодарил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Дубна Минпромторг РФ
14 февраля 2025, 21:55
Аварийные дома на Заречной улице в Дубне расселят в 2027 году
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Депутаты Институтской части и Черной речки выступили перед жителями Дубны с отчетом о проделанной работе за 2024 год. Участники территориальной группы приняли решение в 2027 году расселить аварийные дома на Заречной улице.

Об этом рассказал руководитель территориальной группы, член фракции «Единая Россия» Павел Грек. В течение года народные избранники отвечали на вопросы жителей Дубны, общались с ними в чатах и по телефону. Всего 87 обращений поступило в территориальную группу от горожан за прошлый год. Чаще всего жители жаловались на коммунальные проблемы.

Депутаты провели работу по обустройству остановки автобусов вблизи земельных участков для многодетных семей. Отдельное внимание народные избранники уделили восстановлению автомобильных дорог и тротуаров. Помимо этого, они регулярно проверяют, как проходит капитальный ремонт здания музыкальной школы и обустройство детских площадок.

«Надеюсь на активное участие всего депутатского корпуса в жизни города и в решении важных вопросов жителей», - сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Дубна Депутаты Аварийное жилье Квартиры
14 февраля 2025, 21:37
Выставка картин и фигур из натуральных камней пройдет в Химках до 30 марта
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В выставочном комплексе «Артишок» городского округа Химки до 30 марта продлится выставка «Каменное чудо». Посетители увидят картины и произведения искусства, выполненные в технике резьбы по драгоценным и полудрагоценным камням.

Так, в экспозиции п редставили четыре картины, изготовленные в технике флорентийской мозаики. В своем творчестве мастера использовали яшму, кварц, виолан и другие минералы. Помимо этого, на выставке можно увидеть 48 экспонатов в виде животных и других фигурок. Для работ использовали ангидрит, бивни мамонта, агальматолит, раковины аммонита и рога лося.

На выставке жители Химок познакомятся с искусством глиптики и многообразием драгоценных и полудрагоценных камней. Кроме того, посетители узнают о традиционных техниках обработки минералов.

Экспозицию можно посмотреть до 30 марта в выставочном комплексе «Артишок» по адресу: Ленинский проспект, дом № 2А. Вход для всех желающих свободный, возрастные ограничения 0.

Отметим, что ранее в «Артишоке» открыли уникальную художественную экспозицию монохромного искусства. Посетители познакомятся с историей монохромной живописи и сами побывают в роли мастеров.

Выставки Химки Художники
14 февраля 2025, 21:01
Историческую лекцию о юном партизане Вале Котике провели в Химках
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В школе № 29 городского округа Химки прошел открытый урок, посвященный самому молодому Герою Советского Союза Вале Котику. Учащиеся, их родители и педагоги узнали о наградах, которыми удостоили юного партизана-разведчика.

Как отметила директор школы № 29, муниципальный депутат Наталья Каныгина, память о подвигах таких людей помогает осознать значимость каждого вклада в защиту Родины.

Валя Котик в возрасте 11 лет стал членом партизанского движения. Вместе с другими разведчиками он боролся с фашистами на оккупированной территории.

«История Вали Котика напоминает нам о том, какой ценой завоевали нашу свободу. В условиях современных вызовов, когда Россия вновь сталкивается с угрозами своему суверенитету в зоне спецоперации, память о таких героях особенно важна», - подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Гостям лекции показали исторические видеоматериалы, школьники, их родители и педагоги приняли участие в интерактивном обсуждении роли Вали Котика и других юных героев в истории страны.

Эта встреча стала частью масштабной патриотической программы «Химки. Успех в единстве поколений», которую с июля 2024 года реализуют в округе. Ее проводят, чтобы объединить жителей вокруг общих ценностей: любви к Родине, к своему городу, уважения к истории и культуре России.

Химки ВОВ Школьники Патриотизм

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