Второй матч чемпионата России женских баскетбольных команд прошел в Видном

В напряженной борьбе гости одержали победу с минимальным перевесом, завершив матч со счетом 67:63, сообщает пресс-служба главы округа Станислава Каторова.

Из трибун за игрой следили порядка 250 зрителей. Хозяйки паркета достойно противостояли бронзовому медалисту предыдущего чемпионата. Первая четверть закончилась в пользу «Динамо» со счетом 15:19, однако к большому перерыву лидировали соперники - 37:33, а по истечении получаса игры их преимущество увеличилось до восьми очков - 56:48.. Итоговый счет - 67:63 в пользу курского «Динамо».

В пресс-службе отметили, что наиболее активными в составе «Спарты энд К» были Софья Люлина, Полина Селезенова и Сабрина Довнар-Запольская.

Напомним, что ранее команда Видного «Спарта энд К» провела матч на домашнем паркете против клуба из Самары. Та встреча завершилась со счетом 62:68 в пользу «Самары».

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