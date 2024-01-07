07 января 2024, 08:49

Второй котел на котельной завода в Климовске запустят в ближайшее время — Воробьев

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Подмосковье бросило все силы и средства, чтобы как можно скорее решить проблему и подать тепло во все квартиры микрорайона Климовск. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Двое суток работаем в Климовске - где тяжелая ситуация с отоплением. Здесь развернут оперативный штаб», - указал Воробьев.

Губернатор обратил внимание, что аварию допустил владелец частной котельной. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий власти подключили предприятия из разных округов Подмосковья.

«Всего в Климовске 170 домов, которые остались без отопления. Вчера удалось запустить один котел», - уточнил он.

К середине дня к нему подключили дома на Заводской улице (дома 6а, 8, 14, 16, 24/1, 4, 4а, 6, 20а, 20б, 20в, 24, 10, 12, 18, 4б, 1б) и на Молодежной улице (дома: 2/3, 2/2, 2/1, 3, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 4, 6) Вечером подали тепло также в дома на Западной улице (дома 9, 9а), Симферопольской улице (дома 4, 5), Заводской улице (дома 5, 22, 7), улица Дмитрия Холодова (дом 4), проспекте 50 лет октября (дом 4).

«В самое ближайшее время мы запустим второй котел на 20 гкал на котельной завода. Это усилит текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры. После этого мы сможем дать тепло в дома третьей очереди - ожидаем это к середине дня», - пояснил губернатор.

Речь идет о домах 12, 8/9, 10, 10а на проспекте 50 лет Октября, доме 10 на Заводской улице, домах 11 и 13 на Симферопольской улице, домах 2 и 2а на Октябрьской площади, 8/9 на проспекте 50 лет Октября.

«Понимаем всю сложность ситуации. Преодоление последствий аварии - сейчас абсолютный приоритет. Делаем все возможное», - заключил Воробьев.

Подольск Андрей Воробьев Коммунальные аварии
07 января 2024, 03:47
Глава Подольска Артамонов устроил поквартирный обход домов после аварии в котельной
РИА «Новости»
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Котельная, расположенная на территории закрытого режимного предприятия «Климовский патронный завод» ЗАО «КСПЗ», начала работать на резервном котле, теплоресурс подается также в новые дома, поэтому температурный режим иногда начинает падать. За этот период жителям сделают перерасчет по отоплению и электроэнергии. Об этом глава городского округа Подольск Григорий Артамонов рассказал, посетив жителей пострадавших домов.

По словам главы округа, сейчас руководители и сотрудники Мособлэнерго находятся на местах по поручению губернатора, также работают передвижные электростанции и бригады, более 45 многоквартирных жилых домах уже подключили к теплу.

Артамонов проверил батареи в квартире пожилой женщины, объяснив, что если их вдруг выключили, то обратно включат уже через полчаса. Он также отметил, что, если вдруг потекут радиаторы, то на этот случай уже сформировали резерв и замену радиаторов произведут на бесплатной основе.

Артамонов также ответил на вопрос об оплате теплоэнергии и электроэнергии. По его словам, за период, когда произошла авария, жильцам пострадавших домов сделают перерасчет, поэтому они «за это ни копейки не заплатят».

«Запустили тепло в дома 4, 4а, 6, 10, 12, 18, 20а, 20б, 20в, 24, 24к1 по улице Заводской. Проспект 50 лет Октября, д. 4. Симферопольская, д. 9. Западная, дома 6, 8.П. Южный, 23. Проспект 50 лет Октября, 8/9, 10, 10А, 12/7. Улица Западная, 9, 9А», - позже уточнил в своем Telegram-канале Артамонов.

Ранее глава Подольска назвал причиной отключения отопления и аварий на теплосетях Климовска аварию в котельной , расположенной на территории закрытого режимного предприятия «Климовский патронный завод» ЗАО «КСПЗ». Его сотрудники пытались решить проблему самостоятельно, поэтому сутки о ней ничего не сообщали.

Подольск ЖКХ Коммунальные аварии
06 января 2024, 23:34
Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать ПДД в праздничные выходные
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Минтранс Подмосковья напомнил автомобилистам о важности соблюдения правил дорожного движения в праздничные дни. Несмотря на то, что машин на дорогах значительно меньше, необходимо сохранять бдительность.

Представители Минтранса подчеркивают, что не стоит пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью других участников дорожного движения. Кроме того, категорически запрещено садиться за руль в состоянии опьянения, а также не позволять это делать близким.

На протяжении всех праздничных дней сотрудники Госавтоинспекции проводили рейды и массово проверяли водителей на трезвость и соблюдение ПДД.

«Оценивайте ситуацию, держите дистанцию и избегайте резких маневров. Не спешите - выбирайте безопасную скорость», - подчеркнули в Минтрансе Подмосковья.

В случае возникновения дорожно-транспортных происшествий или чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ПДД Правила Дороги Водители
06 января 2024, 23:04
Глава Солнечногорска Михальков доложил о работе котельных в городском округе
Пресс-служба главы г.о. Солнечногорск
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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с министром энергетики Александром Самариным провели штаб по проблемам отопления. Они объехали котельные и доложили о результатах.

Котельная Ржавки находится в рабочем состоянии, оба котла функционируют, нормативы соблюдаются. Жители подтверждают, что в их квартирах тепло и комфортно.

Котельная Набережная сейчас выдает пониженные параметры, вызванные утечкой на трубопроводе. Специалисты провели осмотр объектов и обнаружили прорыв. Они уже приступили к откачке, чтобы начать работы по восстановлению.

Котельная Почтовая также выдает сниженные параметры, вследствие проблем с одним из котлов. Аварийная бригада уже работает над устранением. Планируется завершить работы до полуночи, чтобы котельная снова обеспечивала необходимую температуру.

В котельной ЦМИС зафиксировали два перебоя с электроснабжением за день, но в настоящее время объект полностью функционирует и набирает необходимую температуру.

Котельная ГЭМЗ работает стабильно. Отмечены обращения жителей из домов, подключенных к данной котельной, поэтому туда направлены специалисты для проведения проверки и необходимых работ.

Котельная в Алабушево была временно остановлена для устранения утечки. Работы уже завершены и в 15:44 котельную вновь запустили. Сейчас она набирает температуру.

«Вижу обращения из Менделеево. Котельная сейчас работает штатно, поэтому поручил совместно с управляющей компанией организовать поквартирный обход. Ситуацию продолжаем держать на контроле. Уважаемые жители, благодарю вас за понимание, обратную связь и терпение!» - подчеркнул Константин Михальков.

Ране Константин Михальков доложил о работе котельных Выстрел , Ложки и объекта в Поваровке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Отопление
06 января 2024, 22:20
Оборудование для увеличения мощностей привезли на котельную ВНИИ игрушки в Сергиевом Посаде
Дарья Леонова
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Новый бойлер доставили на котельную ВНИИ игрушки в Сергиевом Посаде. Его установят взамен того, что пришел в негодность.

Распоряжения не дожидаться окончания праздников и приступить к восстановительным работам дали депутат Госдумы Сергей Пахомов и глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов.

Акулов сообщил, что в начале января на котельной ВНИИ игрушки произошла авария, в результате которой из трех действующих бойлеров в работе остались «полтора». В первые дни специалисты попытались самостоятельно устранить поломку и не допустить понижения температуры.

Он подчеркнул, что из-за сложности ситуации пришлось обратиться за помощью к правительству Московской области.

«Коллеги отреагировали, сегодня, благодаря общей слаженной работе, из Коломны привезли бойлер для замены», - отметил Дмитрий Акулов.

Кроме того, были сформированы бригады, которые в ближайшее время приступят к монтажу нового оборудования. После его установки и наладки температура в домах, отапливаемых котельной, заметно возрастет.

Ранее глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль ситуацию с энергоресурсами в Московской области.

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Отопление Сергиев Посад

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